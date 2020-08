Tomografia komputerowa głowy - na czym polega i co wykrywa

Tomografia komputerowa głowy – wskazania

Tomografię komputerową głowy wykonuje się dziś niemal rutynowo w przypadku uszkodzeń czaszki spowodowanych np. udziałem w wypadku drogowym. Badanie to ma na celu ustalenie, czy nie doszło do obrzęku mózgu, powstania krwiaków lub innych niepożądanych zmian.

Wskazaniem do tomografii są też istniejące krwiaki, naczyniaki, guzy o charakterze nowotworowym, zawał lub udar mózgu, a także wirusowe i bakteryjne zapalenia mózgu, podejrzenie choroby Alzheimera lub wodogłowia.

Powodem do wykonania tomografii mogą być choroby pozornie z mózgiem niezwiązane, np. toksoplazmoza lub wągrzyca.

Co wykrywa tomografia komputerowa głowy

Za pomocą badania tomografem komputerowym można zdiagnozować zmiany chorobowe zachodzące w obrębie mózgu i twarzoczaszki. To także sposób na ocenę prawidłowości w budowie tkanek mózgu, który pozwala potwierdzić lub wykluczyć istnienie nowotworu, zaniku mózgu, udaru. Na obrazie otrzymanym w wyniku badania będą dokładnie widoczne wszelkie krwiaki, naczyniaki i torbiele.

Tomografia komputerowa głowy – przeciwwskazania

Tomografia komputerowa głowy wykorzystuje promieniowanie podobne do używanego w tradycyjnym prześwietleniu, które uważane jest za szkodliwe. Z tego też powodu badania nie wykonuje się kobietom w ciąży oraz kobietom w drugiej fazie cyklu, ze względu na brak dostatecznej wiedzy, czy nie doszło do zapłodnienia.

Badania tzw. tomografii z kontrastem nie przeprowadza się u pacjentów z niewydolnością nerek oraz uczulonych na środki podawane w celu osiągnięcia wyższego kontrastu na obrazie. Środków tych nie podaje się także pacjentom z nieprawidłowym poziomem hormonów tarczycy.

Tomografia komputerowa głowy – jak wygląda badanie

Samo badanie nie jest skomplikowane. Pacjent kładzie się na ruchomym stole, który powoli wsuwany jest do wnętrza urządzenia – tomografu. Podczas badania trzeba leżeć całkowicie nieruchomo, w innym przypadku zdjęcia wyjdą nieostre i badanie trzeba będzie powtórzyć.

Badanie jest bezbolesne.

Tomografia komputerowa głowy – czy jest szkodliwa

Pojedyncze badanie nie wyrządzi pacjentowi szkody, jednak trzeba pamiętać, że tomografia wykorzystuje promieniowanie jonizujące, którego nie można dawkować pacjentom w dowolnych ilościach. Z tego też powodu badanie można wykonać jedynie na podstawie skierowania od lekarza. Muszą być ku niemu ważne przesłanki.

Tomografia komputerowa głowy – zalecenia po badaniu

Tomografia komputerowa głowy nie pozostawia skutków ubocznych, pacjenci od razu po badaniu mogą wrócić do domu lub pracy. Mogą też bez obaw prowadzić samochód. Jedynie te osoby, którym wykonano badanie z kontrastem, muszą pozostać w placówce przez około dwie godziny na obserwacji. Jeśli w tym czasie nie pojawi się reakcja alergiczna na środki kontrastowe, oni także mogą wrócić do domu. Jeśli pacjent na co dzień nie korzysta z pomocy osób trzecich, nie ma potrzeby organizować takiej opieki na czas badania i bezpośrednio po nim.

Tomografia komputerowa głowy – gdzie można zrobić

Zdjęcie: istockphoto.com