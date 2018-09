TikTok goni YouTube’a

Jeszcze w pierwszych dniach sierpnia tego roku aplikacja ta widniała na smartfonach pod nazwą Musical.ly. Zmiana wynika z wykupieniem jej przez Bytedance. Firma była już wcześniej właścicielem popularnej w Azji aplikacji, której zasada działania była bardzo podobna. Na początku sierpnia połączono obie platformy, tworząc produkt znany nam w obecnej formie. Dzięki temu uzyskano liczbę 600 milionów użytkowników w miesiącu, co już teraz stanowi aż 1/3 wyniku, jaki uzyskuje platforma YouTube, powstała w 2005 roku.

O co w tym wszystkim chodzi?

Użytkownicy tworzą krótkie 15-sekundowe nagrania zmiksowane z popularną muzyką. Społeczność ma do dyspozycji filtry oraz specjalne efekty, które urozmaicają wygląd nagranego materiału oraz obszerną bazę z utworami muzycznymi. Aplikacja podobnie jak inne portale społecznościowe pozwala na dodawanie reakcji do filmów, które przyciągnęły naszą uwagę.

Bardzo młodzi influencerzy

Do sukcesu aplikacji w dużej mierze przyczyniła się społeczność z niej korzystająca. Najpopularniejszy polski profil należy do Kingi Sawczuk, którą obserwują około 4 miliony osób. Inni znani twórcy, czyli tak zwani TikTokerzy (wcześniej nazywani Muserami) to między innymi Staś Janiszewski, vNarf i KatkaVlog. Co warto zaznaczyć, żadne z nich nie przekroczyło jeszcze wieku 20 lat! Zresztą duży procent osób korzystających z aplikacji stanowią ludzie młodzi — licealiści oraz dzieci ze szkół podstawowych.

Źródło: GetHero