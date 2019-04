Technologie dla zapominalskich

Badania Ubera mówią, że znajdujemy się na piątym miejscu najbardziej zapominalskich narodów wśród pasażerów z Europy. Na naszą niekorzyść świadczą także dane dotyczące pamiętania o terminowym płaceniu rachunków. W ostatnich latach aż 40% Polaków zapomniało o dokonaniu opłaty na czas. Większość z nas, na pewno wie, o czym zapomina najczęściej: telefon, klucze, dokumenty, otwarte okno, czy nawet… dziecko w supermarkecie. Na szczęście z pomocą przychodzi technologia. Minimalistyczne lokalizatory, wbudowane technologie, designerskie czujniki to tylko, niektóre z nich. Oto propozycje, czterech nowoczesnych technologicznych nowinek dla zapominalskich.

Lokalizator kluczy — prawdopodobnie każdy z nas przeżył kiedyś chwilowe przyspieszenie akcji bicia serca i niepokój, spowodowane problemem ze znalezieniem kluczy. Jednak, o ile klucze do tradycyjnych zamków drzwiowych nie stanowią problemu, jeżeli mowa o ich dorobieniu, o tyle te do samochodu to już niemałe zmartwienie. Koszt wykonania duplikatu to nawet kilkaset złotych. Z pomocą przychodzi tutaj gadżet technologiczny, jakim jest lokalizator kluczy. Najczęściej wygląda jak niepozorny brelok, lecz jego innowacyjność polega na inteligentnej funkcji łączenia się z urządzeniem mobilnym. Lokalizator uruchamiany z poziomu aplikacji wydaje dźwięk ułatwiający odnalezienie kluczy. Niektóre modele są wyposażone także w lokalizator GPS. Dzięki temu urządzeniu klucze już nigdy nie zgubią się całkiem same, zupełnie przez przypadek.

Śledzenie urządzeń mobilnych — tak samo, jak w przypadku kluczy, chwilowy skok adrenaliny odczuwamy wtedy, gdy nie możemy znaleźć swojego smartfona lub tabletu. W przypadku telefonów najprostszym wyjściem jest zadzwonienie pod swój numer z innego urządzenia i zlokalizowanie go na podstawie sygnału dzwonka. Co jednak zrobić, gdy telefon, nie znajduje się w pobliżu, jest wyciszony lub kiedy zgubą jest tablet? Technologiczną odpowiedzią na to pytanie, jest możliwość lokalizacji urządzenia mobilnego na podstawie sygnału GPS. Co istotne może to być po prostu jedna z funkcji oprogramowania antywirusowego, które zapewnia dodatkowo ochronę przed wirusami lub cyberatakiem. Kilka kliknięć umożliwi zlokalizowanie zguby, a także zdalne wykasowanie ważnych danych, co z pewnością ograniczy nadmierny stres wielu zapominalskim.

Sprzęt smart home — ile razy, po wyjściu z domu zastanawiamy się, czy okno na pewno jest zamknięte, żelazko odłączone, a kurki od gazówki zakręcone? Urządzenia smart home, to doskonałe nowoczesne rozwiązanie dla tych, którzy nie zawsze pamiętają o sprawdzeniu tych kilku szczegółów. Obecnie posiadamy bardzo duży wybór sprzętu, a na rynku dostępne są alarmy, czujniki oraz kamery, przez które można upewnić się, że nasz dom i cały dobytek są bezpieczne.