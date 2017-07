Technologia w służbie czworonogom. Bringy zmierzy aktywność psa i zadba o jego formę

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Jednak zdarza się, że brak zrozumienia jego potrzeb i nastroju staje na drodze do pogłębiania tej więzi. Gadżet od Bringy został zaprojektowany z myślą o świadomych właścicielach psów, którzy chcą lepiej rozumieć swoich podopiecznych. Nowoczesna technologia, którą wykorzystują również profesjonalni tenisiści, została zamknięta w uwielbianej przez psy zabawce. Piłka Bringy umożliwia monitorowanie aktywności czworonoga oraz dopasowywanie treningów do jego indywidualnych wymagań oraz kalendarza właściciela. Ćwiczenia z Bringy są w pełni bezpieczne, a gry z elementami rywalizacji - jeszcze bardziej ekscytujące.

Wstrząsoodporny czujnik ukryty w tej wytrzymałej piłce dokładnie śledzi jej ruchy. Bringy pozwala na zbieranie dużej ilości danych, dzięki którym dokładnie mierzy i monitoruje m.in. odległość jaką przebiegł pies, goniąc piłkę, jak szybko ją przyniósł lub jak wysoko skoczył, by ją złapać. Informacje gromadzone podczas zabaw są procesowane przez zaawansowane algorytmy, które modyfikują kolejne treningi i spacery zgodnie z aktualnymi potrzebami i możliwościami każdego psa, niezależnie od jego wielkości czy kondycji. Ponadto Bringy mobilizuje do częstszych spacerów i aktywnego spędzania czasu.

- Psy uwielbiają biegać na świeżym powietrzu i bawić się piłką ze swoimi opiekunami. Będąc wielkim miłośnikiem czworonogów i jednocześnie fanem przydatnych gadżetów, wpadłem na pomysł użycia zaawansowanych czujników w grach z moim pupilem, aby lepiej go zrozumieć. Bringy zapewnia inteligentne połączenie pomiędzy ludźmi a zwierzętami. Z naszą technologią każdy może zostać najlepszym przyjacielem swojego psa - mówi Piotr Jasiński, założyciel Bringy.

Bringy ma również swoją dedykowaną aplikację mobilną. Można w niej analizować postępy psa oraz otrzymywać powiadomienia dotyczące jego samopoczucia. Aplikacja podpowie użytkownikom np. kiedy powinni zwiększyć lub zmniejszyć intensywność zabaw, podać psu wodę czy zakończyć spacer. Ponadto za pomocą smartfona można sprawić, by piłka świeciła w ciemności lub wydawała dźwięk ułatwiający jej znalezienie. Bateria umieszczona w gumowej piłce wystarcza na 45 godzin nieprzerwanej zabawy i może być w łatwy sposób ładowana.

Najtrudniejsze prace technologiczne, budowę prototypu oraz testy wytrzymałościowe Bringy ma już za sobą. Teraz zbiera środki na uruchomienie masowej produkcji piłki. Startup rozpoczął właśnie kampanię w serwisie Kickstarter. Ci, którzy wesprą projekt jako pierwsi, mogą kupić piłkę już za 45 dolarów.