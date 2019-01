Ta gra odkryje przed nami tajemnice mrocznych wieków średnich

Gracz wciela się w postać Harrego, który po śmierci ukochanej wyrusza w mroczną podróż przez niebezpieczne krainy, by ją odzyskać. Historia przesiąknięta jest średniowiecznym mistycyzmem, filozofią i symboliką okultystyczną, a opowieści zaczerpnięte zostały z Boskiej komedii Dantego Alighieri.

Apocalipsis: Harry at the end of the world została wyróżniona w wielu konkursach, m.in. Best Central and East European Game oraz CEEGA. Grę wydano razem z dodatkiem Pewnej nocy w lesie, który pozwala graczom zobaczyć tło fabuły z perspektywy innego bohatera.

Pewnej nocy w lesie stanowi prequel wobec historii znanej z podstawowej wersji Apocalipsis: Harry at the End of the World. Harry’ego, głównego bohatera oryginału, nawiedzały niepokojące sny dotyczące jego ukochanej, Zuli. W czasie koszmarów i wizji zdawało mu się, że widzi ją w dzikim tańcu przy ognisku, w samym sercu lasu. W nowym dodatku gracz wcieli się właśnie w rolę Zuli, by wraz z nią zgłębić złowieszcze sekrety leśnej gęstwiny i odkryć czy majaki Harrego były bliskie prawdy. To będzie demoniczna noc, która na długo zostanie graczom w pamięci.

Od 10 stycznia gra dostępna jest w sklepie Nintendo Switch jako Apocalipsis: Wormwood Edition (gra + DLC) w cenie 7,99 euro w pierwszym tygodniu po premierze i 9,99 euro w okresie późniejszym. Tytuł będzie dostępny w kilku językach: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim, portugalskim, rosyjskim, chińskim i polskim.

Źródła: Klabater, Punch Punk Games