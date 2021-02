Szybkie i bezpieczne pożyczki przez internet w Pożyczka Plus

Na czym polega pożyczanie pieniędzy przez Internet?

Jeszcze kilkanaście lat temu osoby, które potrzebowały pożyczki gotówkowej, musiały liczyć się z koniecznością osobistej wizyty w banku, wypełnieniem stosu dokumentacji oraz dołączeniem do niej szeregu wymaganych dokumentów. Cała procedura była uciążliwa, długa i skomplikowana, a co więcej nie gwarantowała uzyskania kredytu - do jego otrzymania konieczne było bowiem jeszcze posiadanie stabilnego zatrudnienia, najczęściej w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony, wysokich dochodów oraz wskazania osób gotowych poręczyć za kredyt. Niezbędna była także pozytywna historia kredytowa w BIK, czyli brak jakichkolwiek problemów ze spłatą zobowiązań w przeszłości.

Tak skomplikowane i wymagające procedury sprawiały, że wiele osób znajdujących się w realnej potrzebie nie miało szans na uzyskanie wsparcia finansowego od tradycyjnych banków. Sytuacja zmieniła się diametralnie wraz z pojawieniem się firm pożyczkowych - instytucji pozabankowych, które oferują szybkie pożyczki online obarczone minimum formalności. Do takich podmiotów należy znana i ceniona w branży Pożyczka Plus, która powstała specjalnie z myślą o ułatwieniu dostępu do pieniędzy osobom ceniącym sobie wygodę, przejrzyste i jasne procedury, atrakcyjne koszty oraz minimum formalności.

Pożyczka Plus i jej oferta skrojona na miarę nowych i stałych klientów

Portal Pożyczka Plus dokłada wszelkich starań, aby proces ubiegania się o chwilówkę był szybki, wygodny i w pełni bezpieczny. Atrakcyjne promocje i zniżki dostępne zarówno dla nowych, jak i stałych klientów pozwalają zredukować do niezbędnego minimum koszty związane z korzystaniem z pożyczek gotówkowych. Pierwsza pożyczka jest udzielana całkowicie za darmo, co pozwala na bezpłatne przetestowanie usług firmy oraz sprawdzenie, czy jej oferta oraz sposób obsługi jest satysfakcjonujący. Stali klienci, czyli osoby, które w przeszłości korzystały już z oferty Pożyczka Plus, mogą z kolei liczyć na atrakcyjne zniżki przy kolejnych pożyczkach.Proces ubiegania się o dofinansowanie jest bardzo prosty - wystarczy zarejestrować się na stronie, wypełnić wniosek oraz przesłać go online. Decyzja zostanie wydana w ciągu kilku minut oraz przesłana SMS-em na numer telefonu wskazany we wniosku. Pieniądze trafią natomiast na konto od razu po wydaniu pozytywnej decyzji pożyczkowej i będą mogły zostać przeznaczone na dowolny cel. Pożyczka Plus oferuje wsparcie finansowe od 200 do nawet 10 tys. zł, a okres spłaty zobowiązania waha się od 30 do 45 dni i może zostać dostosowany do preferencji i możliwości finansowych każdego klienta.