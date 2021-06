Szukasz pracy? Uważaj na fałszywe ogłoszenia o pracę

Najczęściej takie ogłoszenia oferują pracę zdalną, wysokie wynagrodzenie i mały zakres obowiązków. Doświadczenie również nie jest wymagane. Wystarczy wysłać swoje CV, gdzie podajemy takie dane jak adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail.

Fałszywe oferty często umieszczane są na portalach ogłoszeniowych. Oferty te bywają ograniczone czasowo, dlatego kandydaci bez zastanowienia wysyłają swoje CV. Niestety "rekruter" nigdy nie odpowiada na zgłoszenie. Orientujemy się, że oszustom udało się wyłudzić dane, kiedy naszą skrzynkę pocztową zaczyna zalewać fala spamu, a na telefon przychodzą połączenia od nieznanych numerów z ofertami od telemarketerów.

Skąd mam wiedzieć czy ogłoszenie jest prawdziwe?

- Jeśli coś brzmi zbyt pięknie by było prawdziwe to najprawdopodobniej jest to próba oszustwa. Przed wysłaniem jakichkolwiek swoich danych powinniśmy sprawdzić czy jest informacja jednoznacznie identyfikująca potencjalnego pracodawcę - tłumaczy Karolina Wrońska z CyberRescue.

Jeśli wiemy jaka nazywa się firma, warto sprawdzić czy posiada stronę internetową, czy na swojej stronie informuje o rekrutacji na dane stanowisko. Nie zaszkodzi też sprawdzić jaka jest siedziba firmy (adres). Nie bójmy się skontaktować z sekretariatem firmy, czy działem kadr, by dopytać o warunki jeszcze przed wysłaniem swojego pełnego CV czy listu motywacyjnego, który zawiera bardzo dużo informacji o nas.