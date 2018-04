Sztuczna inteligencja. Multitrend technologiczny 2018 roku

Według raportu Tractica globalny rynek usług związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji wzrośnie z 10,1 miliarda dolarów w 2017 roku do 188,3 miliarda dolarów do 2025 roku. Sztuczna inteligencja jest w absolutnej czołówce globalnych kierunków rozwoju technologicznego już teraz. Wiele zjawisk określanych jako trendy technologiczne na 2018 rok jest oparta o rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji. Są to zarówno rozwiązania biznesowe, jak i konsumenckie. Podobnie, jak w przypadku większości innowacji technologicznych w pierwszej kolejności implementowanych w biznesie i nauce (np. goretex, kewlar, czy wczesne komputery), również sztuczna inteligencja ma swoje korzenie w biznesie, ale aktualnie znajduje coraz szersze zastosowanie w obszarze rozwiązań konsumenckich.

Sztuczna inteligencja – z korporacyjnych serwerowni do naszych salonów

Obecnie obserwujemy intensywny rozkwit konsumenckich zastosowań sztucznej inteligencji. Część z nich wykorzystujemy już na co dzień, niejednokrotnie nie zdając sobie z tego sprawy, o czym świadczą wyniki badania ARM Northstar „AI today, AI tomorrow”. Ponad połowa konsumentów przyznała się do braku świadomości zastosowania rozwiązań sztucznej inteligencji w Facebooku (53%), Netflixie (54%), czy Spotify (58%). Tractica ocenia, że rynek konsumenckich rozwiązań hardware, software i usług wzrośnie z 2,7 miliarda dolarów w 2017 do 42,1 miliarda dolarów w 2025. Świadomość konsumentów rośnie z roku na rok, co potwierdza wspomniane badanie ARM Northstar „AI today, AI tomorrow”: 36% respondentów uważa, że sztuczna inteligencja ma już zauważalny wpływ na ich życie. 71% twierdzi zaś, że AI istotnie wpłynie na ich życie w ciągu 5 lat. Najbardziej oczekiwane zastosowania sztucznej inteligencji, według ARM Northstar, to: aplikacje medyczne, które będą w stanie diagnozować schorzenia z wyprzedzeniem, zastosowania w systemach drogowych, szczególnie światłach kierujących ruchem, rozwiązania oparte o systemy przetwarzania mowy, typu asystenci głosowi, inteligentne domy, czy automatyczne systemy obsługi klienta oraz sztuczna inteligencja, z którą rozmawiamy – czyli systemy przetwarzania języka naturalnego.

Źródło: LG