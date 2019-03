Szorowarki do posadzek – w jakich obiektach się przydają i jaką szorowarkę wybrać?

Szorowarki do posadzek – czym są i w jakich obiektach znajdują zastosowanie?

Szorowarki do posadzek to urządzenia przeznaczone do zastosowania w przemyśle. Doskonale sprawdzają się przy czyszczeniu bardzo dużych powierzchni. Można stosować je do pielęgnacji wszystkich rodzajów podłóg twardych i elastycznych. Wykorzystuje się je w sklepach wielkopowierzchniowych, galeriach handlowych, na lotniskach, szkołach, hotelach. Urządzenia pomagają w utrzymywaniu czystości w szpitalach, przychodniach, obiektach sportowych, a także w muzeach i kościołach.

Szorowarki do posadzek dokładnie wymiatają brud i czyszczą podłogę na mokro. Dzięki osobnemu zbiornikowi na czystą i brudną wodę, posadzkę zawsze myje się czystą wodą, nie rozmazując brudu. Podłoga jest dokładnie umyta, a nie tylko przetarta na mokro (kiedy używa się tradycyjnego mopa trudno mówić o umyciu powierzchni). Dzięki zastosowaniu odpowiednich detergentów szorowarki mogą skutecznie usuwać bakterie i trudne zabrudzenia.

Do szorowarek automatycznych zalicza się również polerki służące do polerowania gładkich podłóg na wysoki połysk oraz sprzęty jednotarczowe przeznaczone do pielęgnacji posadzek twardych, czyszczenia zachowawczego i nakładania oraz usuwania powłok oraz do pielęgnacji posadzek tekstylnych. W grupie szorowarek wyróżnić można także specjalne urządzenia do profesjonalnego oczyszczania schodów (również ruchomych) i parapetów.

Szorowarki do posadzek w obiektach medycznych – dlaczego się z nich korzysta?

W przychodniach, klinikach i szpitalach, które odwiedzają chorzy trzeba zadbać o najwyższy stopień czystości. Placówki medyczne muszą powstrzymywać rozprzestrzenianie się bakterii i wirusów przez dokładne sterylizowanie miejsc, w których przebywają pacjenci. Niektóre mikroby, takie jak np. Clostridium difficile – beztlenowa bakteria wywołująca zapalenie jelit, potrafią bytować na posadzce nawet przez 5 kolejnych miesięcy. Dlatego w obiektach medycznych powinno używać się profesjonalnych i skutecznych urządzeń do czyszczenia podłóg, schodów i parapetów. Zakażenia związane z opieką zdrowotną okazują się dla szpitali i przychodni bardzo kosztowne. Placówka traci pacjentów ze względu na złą reputację. Samo czyszczenie podłóg środkami dezynfekującymi może okazać się niewystarczające, jeśli do sprzątania używa się mopów, które tylko pozornie ścierają brud. Szorowarki do posadzek są higieniczne, ponieważ do mycia podłóg używają za każdym razem czystej wody. Zanieczyszczona gromadzi się w osobnym zbiorniku. Te profesjonalne sprzęty przydają się nie tylko w dużych placówkach medycznych, gdzie standardowy sposób sprzątania jest zbyt czasochłonny i przez to kosztowny. Mniejsze ręczne modele doskonale poradzą sobie również i w prywatnych gabinetach, zapewniając sterylność i ograniczając rozwój chorób.

Szorowarki do podłóg – jakie modele urządzeń są dostępne na rynku?

Dzięki szorowarkom do posadzek można ograniczyć pracę związaną ze sprzątaniem, zmniejszyć zużycie wody i środków czyszczących (i tym samym chronić środowisko) oraz zredukować wydatki na personel sprzątający. Wydajne urządzenia do sprzątania to jeden z podstawowych elementów wyposażenia zakładu pracy, fabryki, supermarketu czy szpitala. Na rynku dostępnych jest wiele modeli szorowarek, a każda placówka może wybrać urządzenie dostosowane do swoich potrzeb.

Szorowarki prowadzone ręcznie należą do bezpiecznych i intuicyjnych sprzętów, które można obsługiwać bez specjalnego przeszkolenia. W zależności od wybranego modelu można nimi czyścić powierzchnię do 3 tys. m2. Szorowarki wyposażone są w wydajną baterię i działają bezprzewodowo, dlatego można ich używać nawet w czasie pracy sklepu, przychodni czy zakładu produkcyjnego.

Do czyszczenia dużych oraz większych powierzchni można wykorzystać szorowarki samojezdne umożliwiające prowadzącemu sprawne manewrowanie w ciasnych pomieszczeniach. Te wygodne urządzenia charakteryzują się podobną wydajnością co szorowarki ręczne.

Szorowarki z fotelem dla operatora to już bardzo duże pojazdy przeznaczone do czyszczenia wielkopowierzchniowych obiektów (do 15 tys. m2) o intensywnym natężeniu ruchu. Doskonale sprawdzają się w supermarketach, hotelach, halach sportowych, na dworcach i lotniskach.

Do grupy szorowarek należą również urządzenia jednotarczowe, którymi nakłada się powłoki ochronne na twarde podłogi, wykonuje się szlifowanie i polerowanie powierzchni. Szorowarki z jedną tarczą służą także do szamponowania wykładzin dywanowych, dlatego ten model najlepiej sprawdza się w biurach.

Automatyczne szorowarki to również polerki przeznaczone do usuwania śladów butów i kół i polerowania powierzchni na wysoki połysk. Za pomocą polerki można usunąć nawet bardzo uporczywe zabrudzenia, a dodatkowo przywrócić podłodze nienaganny wygląd. Sprzęty te najefektywniej sprawdzą się na podłogach drewnianych i pokrytych linoleum lub PCV.

Szorowarka do podłóg – kiedy warto ją zakupić?

Profesjonalne urządzenia, takie jak szorowarki do podłóg przydają się przede wszystkim w przedsiębiorstwach i firmach, które dysponują dużymi obiektami pracowniczymi. Urządzenia te sprawdzą się również i tam, gdzie odbywa się natężony ruch pieszy. Szorowarki doskonale poradzą sobie także ze skutecznym usuwaniem zabrudzeń i dezynfekowaniem posadzek w placówkach medycznych. Sprzęt warto zakupić, jeśli do utrzymania czystości w obiekcie nie zatrudnia się firmy sprzątającej, która dysponuje szorowarkami. Choć wydatek może wydawać się spory (ceny szorowarek rozpoczynają się od ok. 5 tys. zł), dzięki profesjonalnej szorowarce można ograniczyć liczbę osób zatrudnionych do sprzątania, zmniejszyć ilość wykorzystywanej wody i środków czyszczących. Na co zwracać uwagę, wybierając sprzęt do swojego obiektu?

Jaką szorowarkę do posadzek wybrać?

Choć szorowarki należą do uniwersalnych urządzeń czyszczących, nie każdy model będzie tak samo efektywny w różnych miejscach. Sprzęt przeznaczony do czyszczenia posadzek w fabryce może okazać się za duży do supermarketu, a szorowarka ręczna nie poradzi sobie z wyczyszczeniem wykładziny w biurze.

Rozważając zakup szorowarki, należy obliczyć wielkość powierzchni wymagającej regularnego sprzątania. Sprzęty typu step-on (tzw. rydwany) sprawdzą się np. w wielkopowierzchniowych sklepach, a szorowarki ręczne bez trudu poradzą sobie z doczyszczeniem posadzki w małym gabinecie medycznym. Urządzenie należy dobrać również tak, żeby móc czyścić nim całą powierzchnię w obiekcie. Jeśli na co dzień w placówce trzeba sprzątać dużą halę sportową, ale także i łazienki, i wąskie korytarze, trzeba wybrać sprzęt, który wjedzie w trudno dostępne miejsca.

Szorowarkę wybiera się też, uwzględniając rodzaj czyszczonych posadzek. Jeśli w biurze są i powierzchnie dywanowe, i te pokryte płytkami lub drewnem, do usuwania z nich zabrudzeń najlepiej sprawdzą się uniwersalne szorowarki jednotarczowe.

Urządzenie czyszczące podłogę na mokro trzeba uzupełniać czystą wodą i opróżniać pojemnik z zanieczyszczeniami. Pojemność tych sprzętów to 40 l i więcej. Kupując szorowarkę, należy więc się zastanowić, gdzie będzie opróżniana i napełniana. Najwygodniej przyłączyć do niej wąż lub ustawiać ją pod specjalnie zaprojektowanym kranem. Usuwanie brudnej wody to większy problem. W zależności od rodzaju czyszczonego obiektu zanieczyszczoną wodę należy utylizować w sposób przewidziany przez przepisy.

O czym jeszcze warto pamiętać? O wielkości otworów drzwiowych oraz miejscu do przechowywania. Większość szorowarek projektuje się tak, żeby bez problemu przejeżdżały przez standardowe drzwi. Może się jednak okazać, że sprzęt nie będzie mógł swobodnie poruszać się po całym budynku ze względu na mniejsze otwory drzwiowe. Przy sprawdzaniu wymiarów trzeba uwzględnić szerokość roboczą sprzętu.

Jakie funkcje powinny mieć szorowarki do posadzek?

Automatyczne urządzenia czyszczące mogą mieć wiele różnych funkcji. Wybierając szorowarkę warto zwrócić jednak uwagę na podstawowe i najistotniejsze funkcjonalności. Dobry sprzęt powinien charakteryzować się wysoką wydajnością energetyczną, być łatwy w obsłudze, generować niski poziom hałasu, być poręczny i zwrotny oraz trwały.

Jeśli podczas sprzątania obiektu z szorowarki korzystają różni pracownicy, łatwość jej obsługi to podstawowa funkcja, którą trzeba uwzględnić przy zakupie urządzenia. Sprzęt wykorzystywany do czyszczenia podczas godzin otwarcia obiektu musi być cichy i nie przeszkadzać klientom.

Efektywność, jaką zapewniają szorowarki przewyższa ich początkowy koszt. Dzięki automatycznym sprzętom w obiektach, nawet tych bardzo dużych, można z łatwością utrzymywać czystość.

Artykuł z pewnością w pełni nie omawia tematu szorowarek. Urządzenia te są stosowane do zadań specjalnych, i kosztują niemało, dlatego warto dogłębnie zbadać temat przed zakupem. Pomocna może okazać się tutaj strona jednego z topowych producentów, Karcher: https://www.kaercher.com/pl/professional/szorowarki-automatyczne.html, gdzie możemy dowiedzieć się więcej o tym sprzęcie przed dokonaniem wyboru i ewentualnego zakupu. Należy pamiętać jednak, że zasada działania sprzętu każdego producenta jest taka sama - różnica tkwi w zastosowanych materiałach i żywotności sprzętu.

Źródła: