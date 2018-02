Szafy na dokumenty, czyli jak prawidłowo przechowywać ważną dokumentację?

Wyposażenie i zabezpieczenia w szafach na dokumenty

Szafy na dokumenty KONSMETAL są produkowane w polskiej fabryce – w Nidzicy. Metalowe szafy na dokumenty świetnie sprawdzają się we wszelkiego rodzaju biurach, bankach, recepcjach, sekretariatach i instytucjach państwowych. KONSMETAL oferuje zarówno metalowe, jak i pancerne szafy na dokumenty – ich konstrukcje cechują się wysokim stopniem technologicznym. Firma KONSMETAL ma własne i unikalne rozwiązania stosowane w produkcji szaf, szczególnie dba o wysoką jakość, o czym świadczą certyfikaty Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.

Oznaczenia klas zabezpieczeń

Wśród metalowych szaf na dokumenty marki KONSMENTAL można wyróżnić te bezklasowe, które spełniają elementarne wymogi dotyczące archiwizacji szeroko rozumianych papierów. Posiadają zamek kluczowy Eurolock z uchwytem, są wykonane z blachy stalowej, mają nienaganny design i opcjonalne nadstawki dwudrzwiowe.

Szafy na dokumenty MS w klasie bezpieczeństwa A, B, C

Szafy metalowe MS są najczęściej wybierane do instytucji publicznych, archiwów i biur. Można je podzielić na trzy klasy. W klasie A mieszą się dokumenty niejawne z klauzulą „poufne”. Do klasy B należą dokumenty niejawne z klauzulą „tajne”, a do klasy C – dokumenty niejawne z klauzulą „ściśle tajne”. Wszystkie metalowe szafy biurowe wykonane są zgodnie z wymogami, które określone zostały Certyfikatem IMP wg Zarządzenia 46 i 57 Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Certyfikatu IMP wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r. Szafy te występują w wersji jedno- oraz dwudrzwiowej, posiadają czterostronny system ryglujący drzwi (rygle różnią się średnicą w obrębie klasy). W przypadku szaf klasy B istnieje możliwość ubezpieczenia szafy do wartości 100 000 zł oraz do wartości 250 000 w przypadku klasy C.

Szafy na dokumenty SD w klasie bezpieczeństwa S1, S2, 0

Trzeci rodzaj szaf dostępnych w ofercie konsmetal.pl to metalowe szafy SD, które są najmocniejsze ze wszystkich szaf. Dostępne są w trzech klasach bezpieczeństwa: S1, S2 i 0. Szafa na dokumenty SD w klasie bezpieczeństwa S1 służy do przechowywania dokumentów niejawnych z klauzulą „tajne”. Drugi rodzaj szaf z klasą bezpieczeństwa S2 mieści w sobie dokumenty niejawne z klauzulą „ściśle tajne”. Ostatni typ szaf na dokumenty klasy bezpieczeństwa 0 służy do przechowywania szaf z klauzulą „poufne”. Posiadają one certyfikat IMP wg norm PN-EN 14450 (szafy klasy S1 i S2) oraz PN-EN 1143-1 (szafy klasy 0). Ponadto o ich bezpieczeństwie świadczy również certyfikat IMP dla typu 2,3,4 wg Rozporządzenia Rady Ministrów z 29.05.2012 r. W szafach tych można chować broń i amunicję. Szafy SD można ubezpieczyć odpowiednio do wartości: S1 – do 50 000 zł, S2 – do 100 000 zł, 0 – do 250 000 zł.

Oferta producenta metalowych szaf

Firma KONSMETAL oferuje szafy różnego rodzaju. W zależności od klasy bezpieczeństwa szafy posiadają różnego rodzaju zamki, np. kluczowy klasy A, szyfrowy mechaniczny klasy B, a nawet dwa szyfrowe mechaniczne klasy B. Produkty do archiwizacji dokumentów tajnych, poufnych i ściśle tajnych marki KONSMETAL wyróżnią się na rynku solidną konstrukcją korpusu i drzwi – najczęściej wykonane z blachy stalowej o różnej grubości. Wszystkie szafy dostępne na stronie https://www.konsmetal.pl/ spełniają wymogi dotyczące przechowywania wielu typów dokumentów. Występują w wersji jedno- i dwudrzwiowej w różnych modelach w zależności od klasy. Szczegółowe wymiary, waga i pojemność przykładowej szafy na dokumenty tego producenta znajduję się w opisie produktu. W większości szaf klient ma możliwość wymiany zamka kluczowego na szyfrowy mechaniczny bądź szyfrowy elektroniczny. Jeżeli tylko stwierdzimy, że szafa ma za mało półek, to możemy je domówić w każdej chwili. Świetnym rozwiązaniem w niejednej szafie biurowej na dokumenty jest skrytka zamykana indywidualnie. Do celów związanych z archiwizacją kartotek świetnie sprawdza się linia szaf kartotekowych metalowych, której cechą charakterystyczną są szuflady, bo można w nich przechowywać wiele teczek, aktówek i dokumentów w różnych formatach.

Kupując szafy marki KONSMETAL, możemy być pewni, że tajne dokumenty nie wpadną w niepowołane ręce. Co więcej, niektóre modele posiadają zabezpieczenia zamka przed atakiem – nawet przed przewierceniem bądź prześwietleniem radiologicznym. Z oferty tego producenta można wybrać szafy o różnej wielkości, wykonane ze stali o grubości co najmniej 0,8 mm. Będą służyć przez długi czas, zawsze gwarantując uporządkowane biuro, w którym nie ma miejsca na chaos w dokumentach.