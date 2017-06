System wczesnego ostrzegania przed upadłością – rusza projekt PARP dla polskich firm

– Dzięki udziałowi w programie przedsiębiorcy otrzymają bezpłatną pomoc konsultantów: doradców biznesowych i restrukturyzacyjnych, którzy spojrzą na firmę „z lotu ptaka” i wskażą zawczasu problemowe obszary – tłumaczy Małgorzata Mączyńska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.



Przedsiębiorcy zakwalifikowani do projektu będą mogli spotkać się z konsultantami, którzy pomogą im zdiagnozować stan przedsiębiorstwa i zaproponują sposoby wyjścia z ewentualnej trudnej sytuacji. Jeśli uznają, że firma wymaga restrukturyzacji, skierują przedsiębiorcę do konkretnego doradcy restrukturyzacyjnego z listy PARP.



- Projekt ma na celu profilaktykę i ochronę przedsiębiorstw przed upadłością. Bardzo ważne jest, aby właściciel przedsiębiorstwa wiedział, jak już na bardzo wczesnym etapie rozpoznać symptomy zagrożenia niewypłacalnością oraz jakie procedury wdrożyć, by kłopoty nie eskalowały. By firma nie czekała aż do momentu, w którym nie pozostanie już nic innego niż złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Na tym polega mądrość biznesowa i polityka „drugiej szansy” realizowana i promowana w Unii Europejskiej, gdzie procedurami restrukturyzacyjnymi i finansowaniem pomostowym wspiera się przedsiębiorstwa i wyprowadza je z kłopotów – uważa Małgorzata Anisimowicz, prezes kancelarii PMR Restrukturyzacje SA.



Praca z konsultantem będzie trwała około 10 godzin. W tym czasie przedsiębiorca dowie się, co robić, gdy pojawią się pierwsze symptomy zagrożenia. W razie potrzeby otrzyma też pomoc ekspercką licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego.



Program ma charakter pilotażowy i jest realizowany w czterech państwach: Hiszpanii, Włoszech, Polsce i Grecji. Doświadczenia zdobyte w nim pozwolą wprowadzić mechanizm Wczesnego Ostrzegania w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Przedsiębiorcy z Polski mogą zadeklarować swój udział w projekcie na stronie internetowej parp.gov.pl/ewe