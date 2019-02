System regałów magazynowych - jak wybrać odpowiedni?

Regały metalowe do magazynu i nie tylko

Regały magazynowe wykonane z metalu składają się ze słupków, systemu nóg, półek, a niekiedy także z belek wspornikowych. Elementy te różnią się jednak pod względem sposobu mocowania, konstrukcji czy nośności. Jak zatem wybrać spośród nich te, które najbardziej będą odpowiadać naszym potrzebom? Regały podzielić można na dwie główne kategorie, wśród których znajdują się systemy samodzielne oraz systemy dostawne. Do tych pierwszych zalicza się regały z czterema nogami. System dostawny zaś składa się zazwyczaj z klasycznego regału z elementami łączonymi. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby regały samodzielne także połączyć w szereg. Do tego celu wykorzystuje się najczęściej belki dystansowe lub śruby. Atrakcyjną ofertę sprzedaży regałów metalowych znajdziemy na stronie http://www.fami.com.pl/katalog/regaly-metalowe/.

Regały magazynowe - systemy mocowania

Wybierając regał do magazynu, dobrze jest zwrócić uwagę na jego system mocowania. Ma to duże znaczenie dla stabilności. Wyróżnia się regały z czterema nogami oraz regały wspornikowe czyli takie, które posiadają jedynie dwie nogi, zamocowane z tyłu. Nie bez znaczenia jest również ich montaż, jaki dziel się na montaż śrubowy lub zaczepowy. ​Trudno mówić o przewadze jednego z nich, zazwyczaj wybór konkretnego systemu montażu zależny jest po prostu od naszych preferencji.

Regały magazynowe - rodzaj wypełnienia

Ostatnia rzecz o jakiej musimy pamiętać to fakt, że regały mogą posiadać różne rodzaje wypełnienia. Najbardziej popularne z nich to półki metalowe. Niemniej, równie dobrze może to być również wypełnienie siatkowe, panelowe, wypełnienie z kraty metalowej lub z płyty wiórowej. Na rynku znajdziemy też półki metalowe perforowane czy płyty laminowane. Poszczególne elementy konstrukcyjne wykonywane są zazwyczaj ze stali. Niekiedy pokrywa się je dodatkowo warstwami ochronnymi, które mają ochraniać przed rdzą czy szkodliwymi kwasami.

Regały metalowe sprawdzą się nie tylko w magazynach. Spotkać można je również w profesjonalnych warsztatach czy w garaży. Niemniej, zawsze przed podjęciem decyzji o ich wyborze, dobrze jest zmierzyć dostępną powierzchnię, tak aby wykorzystać ją jak najbardziej optymalnie. Co więcej, system dostawczy umożliwia nam dobór rozwiązań wręcz stworzonych na naszą miarę, co z pewnością stanowi nie lada zaletę.