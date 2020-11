Świetne ceny na nowoczesne telewizory w Black Friday

Black Friday – kiedy wypada w 2020 roku?

Tegoroczny Black Friday, a co za tym idzie wyjątkowe obniżki cenowe, czekają nas już 27 listopada. Od lat tysiące osób czekają z zakupami na start wyprzedaży w Black Friday. W Polsce zacieramy ręce od 2015 roku, Amerykanie zaś wpadają w coroczny szał zakupowy pod szyldem "Black Friday" już od 19 lat. Wyjątkowe okazje sprawiają, że z każdym rokiem coraz bardziej nie możemy doczekać się święta wyprzedaży, a wielu z nas plan zakupów ma w głowie na długo przed jego startem. Warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy dokonywaniu wyboru spośród szerokiej oferty RTV, którą poznamy już w Czarny Piątek 2020, 27 listopada. Oferty na Black Friday zaskakują!

Promocje na telewizory na Black Friday – na jakie funkcje i możliwości zwracać uwagę przy kupnie?

Promocje na telewizory na Black Friday stanowią jedną z najbardziej rozchwytywanych kategorii przecenionych produktów. Niektórzy planują zakup na długo przed świętem przecen, dokładnie przygotowując listę urządzeń, które mają w planach zakupić. Z pewnością są jednak wśród nas tacy, którzy wyboru nie są pewni, lub zostawiają go na dzień zakupowego szaleństwa. Zamiast 27 listopada pośpiesznie wpisywać w wyszukiwarkę "Promocje Czarny Piątek", polecamy zapoznać się z naszymi wskazówkami. Wyjaśniamy na jakie funkcje i możliwości zwracać uwagę przy kupnie telewizora. Przy wyborze najpierw warto określić budżet. Dobry telewizor kupimy już w cenie od 3 do 5 tysięcy złotych. Jeśli uwzględnimy przy tym przecenę, otrzymamy wyjątkowo atrakcyjną sumę. Istotny jest także wybór wielkości przekątnej. Nie bójmy się dużych telewizorów! Sprawiają, że podczas oglądania czujemy się jak w kinie. Warto jednak zwrócić uwagę na to, w jakim pomieszczeniu będzie stało urządzenie, a dokładnie na przestrzeń pomiędzy miejscem siedzącym a telewizorem. Dobra odległość od ekranu dla telewizora 4k to 2,1 cm na cal ekranu. Dla 55-calowego ekranu odległość taka wynosi więc 115 centymetrów. Istotny jest także rodzaj wyświetlacza spośród LCD, LED i OLED. Przy wyborze warto kierować się ogólnodostępnymi w Internecie recenzjami specjalistów.

Nie tylko telewizory – inne akcesoria elektroniczne na promocji w Black Friday

Podczas Black Friday elektronika to także oblegana przez kupujących kategorią produktów. Warto zwrócić na nią uwagę ze względu na szeroką ofertę oraz fakt, że stanowi doskonały pomysł na prezent dla niemal każdego, niezależnie od wieku i zainteresowań. Promocje Black Friday sprawiają, że możemy pozwolić sobie na zakup wysokiej jakości urządzeń i akcesoriów.