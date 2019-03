"Strażnicy" kontra "Latarnicy" - w kilku zdaniach o ruchu przeciwko Karcie LGBT+

Ruch Czwartego Marca stawia sobie za cel ochronę dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przed deprawacją ideami LGBT. Drugim celem ruchu jest ochrona przedsiębiorców przed wpływem lobby LGBTQIA+.



W czasie konferencji otwierającej ruch poruszono m.in. kwestię niepokojących według inicjatorów ruchu standardów WHO, prawnej oceny legalności Karty LGBT+ oraz “tęczowych sieci gospodarczych zobowiązujących firmy do wspierania mniejszości seksualnych w miejscach pracy”.



W ramach działalności stowarzyszenia R4M planowane jest założenie stowarzyszeń rodziców i przedsiębiorców, przeprowadzenie działań edukacyjnych oraz przydzielenie każdej ze szkół rodzica - tzw. Strażnika Szkoły, który będzie stał w opozycji do tzw. Latarnika, tj. przedstawiciela środowiska LGBT w szkołach.

Nad działalnością rodziców oraz stowarzyszeń lokalnych będzie czuwać koordynator krajowy. Dodatkowo osoby poszkodowane mogą liczyć na dział prawny stojący w gotowości do prowadzenia rozpraw przeciwko osobom naruszającym moralność lub prowadzącym działania antychrześcijańskie.



Źródło: Ruch Czwartego Marca/PAP