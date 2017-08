Startup Jerusalem Competition 2017 - zgłoszenia do 27 sierpnia

Konkurs będzie podzielony na dwie części, podczas których zostanie wybranych 10 finalistów.

Pierwsza część jest skierowana do startupów technologicznych założonych przez kobiety. Odbędzie się ona 10 września 2017 r. podczas IX Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet w Poznaniu. Będzie to okazja do wzięcia udziału w warsztatach z ekspertkami oraz wysłuchania konkursowych prezentacji startupów. Jury wyłoni 3 najlepsze przedsiębiorczynie, które przejdą do finału konkursu.

Do drugiej części konkursu zaproszone są wszystkie technologiczne startupy. W drugiej połowie września w Warszawie zostanie wyłonionych 7 kolejnych startupów. W październiku spośród 10 finalistów podczas finałowych prezentacji w Warszawie zostanie wybrany zwycięzca, który zdobędzie nagrodę główną w konkursie, wyjazd do Izraela (organizowany na początku listopada).

Ambasada czeka na zgłoszenia do 27 sierpnia 2017! Zobacz kwestionariusz konkursowy.

Nagroda główną jest 5-cio dniowa wizyta studyjna w Jerozolimie - jednym z wiodących ekosystemów innowacji technologicznych na świecie.