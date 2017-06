Startuje pierwsza edycja Sales Hacking Week

Sales Hacking Week to cykl szkoleń online (webinariów) skierowanych do pracowników działów sprzedaży B2B, którzy poszukują świeżej wiedzy na temat najnowszych narzędzi i metodyk wspierających sprzedaż. To pierwsze tego rodzaju szkolenia organizowane na taką skalę w Polsce.

– Niedawno zorganizowaliśmy Sales Hacking Day – całodniowe szkolenie w formie webinariów. SHD przeszło do historii jako największe szkolenie online z zakresu sprzedaży w Polsce – zapisało się na nie blisko 3 000 osób. Co ciekawe, aż 95% uczestników Sales Hacking Day zadeklarowało, że wiedzę zdobytą w trakcie webinariów wykorzysta w praktyce. To był dla nas bardzo ważny sygnał mówiący, że jest realne zapotrzebowanie na świeżą wiedzę z zakresu sprzedaży B2B - mówi Michał Skurowski, CEO Livespace. Ogromna liczba pozytywnych opinii po SHD oraz próśb o kolejną porcję wiedzy zachęciły nas do organizowania takich online’owych szkoleń cyklicznie. Tak zrodził się pomysł na Sales Hacking Week - dodaje Skurowski.

Sales Hacking Week to potężna dawka merytorycznej wiedzy na temat najnowszych metodyk oraz narzędzi wspierających sprzedaż. Szkolenia skierowane są do osób, które chcą sprzedawać szybciej, więcej i mądrzej, dlatego wszystkie webinaria nastawione są na przekazanie praktycznych wskazówek do natychmiastowego wykorzystania. Udział w Sales Hacking Week umożliwia nie tylko zdobycie nowej wiedzy, ale przede wszystkim podniesienie swoich kwalifikacji i zwiększenie efektywności sprzedaży.

– Zależy nam, aby upowszechniać wartościową i praktyczną wiedzę o nowoczesnej sprzedaży. Dlatego we wszystkich szkoleniach w ramach Sales Hacking Week można wziąć udział online. Bez wychodzenia z domu i zupełnie za darmo można dostać cenne wskazówki od trenerów, szefów i ekspertów sprzedaży organizacji odnoszących globalne sukcesy. Jestem przekonany, że osoby, które chcą sprzedawać efektywniej i pragną rozwijać swoje kompetencje w sprzedaży wyniosą dla siebie dużo praktycznej wiedzy, którą będą mogli zastosować od razu po szkoleniu - zachęca Skurowski.

Najbliższa edycja Sales Hacking Week już 19–23 czerwca. Codziennie przez pięć kolejnych dni odbędzie się webinarium z gościem specjalnym. Szkolenia poprowadzą szefowie sprzedaży z najszybciej rozwijających się startupów w Polsce, wieloletni praktycy biznesu i trenerzy sprzedaży z takich firm jak Growbots, ZnanyLekarz, Callpage, Salents i Sales Pistols. Eksperci podzielą się bezcenną wiedzą i doświadczeniem z zakresu prospectingu, budowania procesów sprzedaży, domykania sprzedaży, doskonalenia sprzedaży telefonicznej oraz nawyków skutecznych handlowców. Ze szkoleń skorzystają nie tylko handlowcy i szefowie sprzedaży, ale również właściciele firm, startupowcy oraz osoby odpowiedzialne za rozwój biznesu.

Zapisy na wydarzenie na stronie: http://saleshackingweek.livespace.io/