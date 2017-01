SSL jako niezbędne narzędzie każdego sprzedawcy w Internecie

Ochrona danych starsza od World Wide Web

28 stycznia przypada rocznica uchwalenia najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. W 1981 r. Rada Europy przyjęła Konwencję w tej sprawie. Chociaż Europa zaczęła interesować się tematem jeszcze przed powstaniem WWW, nam zajęło to trochę więcej czasu. W Polsce przed 1997 rokiem zagadnienie ochrony danych osobowych regulowały jedynie Konstytucja RP i prawo cywilne.

20 lat temu uchwalono ustawę o ochronie danych osobowych w Polsce i powołano urząd Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Odpowiada on za kształtowanie polityki ochrony danych osobowych, ulepszanie i doprecyzowanie przepisów oraz działania na rzecz zmniejszenia problemów dostrzeżonych w codziennym ich zastosowaniu.

GIODO a działalność w sieci

Głównym celem Konwencji Rady Europy jest zapewnienie ochrony praw i wolności obywateli oraz osób zamieszkujących kraje członkowskie. Co to oznacza dla osób prowadzących sprzedaż w Internecie?

Jeśli posiadasz sklep internetowy, nie zapomnij zapoznać się z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014. 1182). Zgodnie z obowiązującymi ustawami jako sprzedawca jesteś zobowiązany do przestrzegania zasad ochrony i bezpieczeństwa danych swoich klientów. M.in. musisz posiadać regulamin sprzedaży oraz polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych. Dokumenty te natomiast muszą zawierać rodzaje zabezpieczeń w zakresie środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa danych osobowych klientów oraz informację o usługodawcy, czyli dane na temat właściciela sklepu internetowego.

Jakie zabezpieczenia wybrać?

Rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo danych osobowych i spełniającym wymagania GIODO jest certyfikat SSL. Szyfruje on dane przesyłane drogą elektroniczną i gwarantuje zachowanie poufności transakcji zawartych przez stronę internetową. To podstawowe narzędzie, o którym powinien pamiętać każdy, kto prowadzi e-sklep. Ale to nie wszystko. Dodatkowo certyfikaty SSL o wyższym stopniu walidacji potwierdzają również dane właściciela witryny.

W ten sposób gwarantują spełnienie części wymagań z ustawy o ochronie praw konsumenta, a przy okazji pozytywnie wpływają na wizerunek sklepu. Instalując certyfikat na stronie pokazujesz swoim klientom, że traktujesz poważnie kwestię bezpieczeństwa ich danych i zasługujesz na zaufanie.

Badania TNS Research pokazują, że zaufanie do sklepu zwyczajnie się opłaca. 72% internautów przyznało, że przynajmniej raz opuściło stronę WWW, która wydała im się niebezpieczna. 91% z nich potwierdziło, że nie opuściłoby witryny, gdyby posiadała certyfikat SSL. Te dane potwierdzają jak ogromny wpływ na zwiększenie zaufanie klienta do strony ma używanie certyfikatu SSL. Na tym korzyści się nie kończą.

SSL a SEO

W 2014 roku na oficjalnym blogu Google ukazała się informacja o zmianach w algorytmie wyszukiwarki. Zineb Ait Bahajji i Gary Illyes poinformowali, że pozycje stron niezabezpieczonych będą maleć na rzecz stron zaufanych, czyli tych z zainstalowanym certyfikatem SSL. Decyzja ta była skutkiem wielu analiz i testów, które pokazały, że strony z adresem „https://” dostarczają wartościowe i sprawdzone treści w przeciwieństwie do witryn „http://”. Dlatego każdy, kto posiada stronę WWW, powinien zadbać o certyfikat SSL. Dotyczy to zarówno instytucji finansowych jak i sklepów internetowych. Wyższe pozycje w Google przyczyniają się do większego ruchu na stronie, a co za tym idzie, wzrostu przychodów.

W ślad za gigantem

Mozilla i Chrome obrały ten sam kierunek i podjęły decyzję o niewspieraniu stron bez https://. Brak wsparcia polega na dostępności nowych funkcjonalności jedynie dla stron z kłódką oraz niewyświetlaniu witryn niezabezpieczonych przez Mozillę, a w przypadku Chrome na oznaczaniu stron jako niezabezpieczone (non-secure). Kolejnym krokiem będzie dodanie czerwonego trójkąta, co w dużym stopniu wpłynie na zwiększenie współczynnika wyjść ze strony WWW przez użytkowników, w tym potencjalnych klientów.

Do grupy sprzymierzeńców dołączył także twórca najbardziej popularnej platformy CMS – WordPress. Matt Mullenweg zapowiedział w grudniu 2016, że w nadchodzącym 2017 roku CMS zostanie wzbogacony o funkcjonalności, których zastosowanie będzie wymagało obecności certyfikatu SSL na serwerze. Zgodnie z danymi z serwisu W3techs.com co czwarta strona w sieci jest oparta na tym systemie. Co to oznacza dla właścicieli tych stron? Jeśli nadal chcą korzystać w pełni z możliwości WordPressa bez ograniczeń, powinni zainteresować się instalacją certyfikatu SSL.

Jaki morał?

Nie zwlekaj do ostatniej chwili. Zastosuj dobre praktyki i zadbaj o bezpieczeństwo swoich klientów. Specjalnie dla Ciebie z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych przygotowaliśmy rabat na certyfikaty SSL. Wejdź na stronę https://www.kei.pl/certyfikaty-ssl, użyj kod: DODO20%SSL i dołącz do grona zaufanych partnerów.

