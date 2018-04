Sprzeciw wobec obowiązku filtrowania sieci

Specjalny list skierowany do poszczególnych rządów UE, trafił także do polskich władz. Ma on związek z planowanym na 27 kwietnia br. posiedzeniem przedstawicieli rządów państw UE w ramach unijnego komitetu COREPER, czyli Komitetu Stałych Przedstawicieli. Dyplomaci omówią kwestie projektu unijnej dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, a dokładnie jej kompromisowej propozycji.

Główną osią sporu będzie art. 13, który nakazuje usługodawcom internetowym sprawdzanie treści zamieszczanych przez użytkowników pod względem łamania praw autorskich. Innymi słowami – wprowadza odpowiedzialność na nich za to, co publikują lub umieszczają w ich serwisie internauci. Organizacje branży cyfrowej zrzeszone w Digital Europe, w tym Związek Cyfrowa Polska ostrzegają, że taka propozycja będzie trudna do spełnienia. Zaś jeśli faktycznie zostanie wprowadzona zaszkodzi wielu istniejącym usługom i przedsiębiorcom.

W liście do władz unijnych krajów europejska branża cyfrowa proponuje wyłączenie z zakresu art.13 unijnej Dyrektywy tzw. usług chmurowych. W obecnej wersji projektu są one wyłączone tylko w wypadku, gdy użytkownik wykorzystuje je w celach prywatnych. Branża chce, by podobne wyłączenie zastosować w przypadku korzystania z usług w chmurze do celów biznesowych.

Źródło: ZIPSEE „Cyfrowa Polska”