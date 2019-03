Spokojnie, Wasze hasła do Facebooka nie wyciekły. Wpadka z nieszyfrowanymi hasłami

Podczas styczniowej kontroli bezpieczeństwa w Facebooku okazało się, że "od 200 do 600 mln" haseł użytkowników Facebooka, Facebooka Lite i Instagrama przechowywanych było w prostych plikach tekstowych, dzięki czemu dostęp do nich miało ok. 20 tys. pracowników firmy.

Sprawę ujawnił 21 marca dziennikarz Brian Krebs, który informację otrzymał od pracownika giganta, sfrustrowanego brakiem działań ze strony firmy. Facebook w komunikacie prasowym potwierdził, że rzeczywiście doszło do takiego błędu, podkreślając jednocześnie, że do haseł nie miały dostępu osoby postronne.

Niektóre hasła znajdowały się w niezaszyfrowanych plikach od 2012 roku. Użytkownicy, których haseł ten błąd dotyczył, otrzymają od Facebooka odpowiednią informację. Osobom, które chciałyby wpaść w panikę, warto przypomnieć, że pracownicy Facebooka mają dostęp do przynajmniej części naszych prywatnych treści, np. wiadomości...

