SMS-y nowej generacji w Polsce i Rumunii

R22 jest już w zaawansowanej fazie testowania technologii RCS. Spółka zależna SerwerSMS.pl, która otrzymała od Google dostęp do Early Access Program, przeprowadzi weryfikację i udoskonalanie nowego rozwiązania na terenie Polski i Rumunii.

RCS rozszerza możliwości klasycznego SMS o funkcje znane z komunikatorów internetowych. Daje m.in. możliwość prowadzenia rozmów grupowych lub wideo, czy przesyłania plików i pakietów graficznych w różnych formatach. Działa ona w oparciu o numer telefonu, co oznacza, że docelowo do skorzystania z technologii nie będą potrzebne dodatkowe aplikacje i konto w zewnętrznych systemach. RCS to także nowe możliwości dla biznesu, które ułatwią komunikację z klientem poprzez wprowadzenie np. czat-botów.

Źródło: Grupa R22