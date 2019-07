Monitor oddechu

O bezpieczny sen dziecka można zadbać, nabywając elektroniczny monitor oddechu. Umieszcza się go między materacem i stelażem łóżeczka, dlatego dziecko nie ma do niego dostępu. Urządzenie natychmiast wysyła powiadomienie, kiedy maluch zacznie zbyt płytko oddychać lub nastąpi bezdech. Zapewnia to szybką reakcję oraz bezpieczeństwo pociechy podczas snu.

Czujniki

Każdej matce może się zdarzyć chwila nieuwagi. Czasami może to skutkować niebezpieczną sytuacją, np. zostawieniem włączonego piekarnika przed wyjściem na spacer. Aby móc szybko zareagować na zagrożenie, warto nabyć inteligentne czujniki dymu i czadu, które natychmiastowo wyślą powiadomienie na telefon, w razie wykrycia zagrożenia. Zapewnia to pełne bezpieczeństwo podczas tych dni, kiedy wszystko dzieje się szybko.

Domofon

Słyszysz dzwonek do drzwi, jednak nie możesz do nich podejść (np. kąpiesz lub karmisz dziecko). Warto w tej sytuacji posiadać domofon z kamerą. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możesz szybko sprawdzić, kim jest twój gość i otworzyć mu za pomocą telefonu. Nowoczesne dzwonki umożliwiają także rozmowę z osobą po drugiej stronie bez konieczności otwierania drzwi. W ten sposób możesz np. poprosić kuriera o zostawienie paczki przed wejściem.

Elektroniczna niania

Od wielu lat na rynku istnieje już tak zwane urządzenie nazywane elektroniczną nianią. Rozwiązanie to umożliwia słuchania śpiącego dziecka. Aktualnie można do tego wykorzystać kamerę, która pozwoli również kontrolować czy dziecko leży w odpowiedniej pozycji lub, czy się obudziło. Niektóre modele kamer pozwalają na rejestrowanie obrazu całego pokoju, dzięki funkcji obrotu 340° w pionie oraz 90° w poziomie. Urządzenia umożliwiają też czasem obserwację dziecka w nocy.

Kontakt z nianią

Kamery wykorzystuje się także do obserwacji niani podczas opieki nad dzieckiem. Aktualnie takie urządzenie pozwala nam również na bezpośredni, natychmiastowy kontakt z opiekunką przez połączenie audiowizualne, które można wykonać z telefonu, a zostanie odebrane przez kamerę. Jest to dużym ułatwieniem, ponieważ opiekunka, zajmując się dzieckiem, nie zawsze ma możliwość odebrania telefonu.

Źródło: ezviz