Słuchawki premium - jakie słuchawki wybrać dla audiofila?

Modele słuchawek dzieli się na douszne i nauszne – to podstawowy podział, jednak ich rodzajów jest o wiele więcej – należy je wybierać w zależności od sposobu użytkowania i konkretnych wymagań użytkownika. Inne modele są polecane dla gracza, biegacza, kolarza, dla osoby korzystającej z słuchawek od czasu do czasu, dla tego, kto na co dzień korzysta z nich w pracy np. do wideokonferencji czy do prowadzenia szkoleń online, a zupełnie inne dla muzyka czy właśnie rzeczonego audiofila. Jakie słuchawki wybrać dla audiofila? Na pewno muszą to być słuchawki premium.

Słuchawki nauszne czy douszne?

Słuchawki douszne to takie, które wkłada się do uszu. Wśród nich wyróżnia się słuchawki dokanałowe, które umieszcza się w kanale ucha. Lepiej w nich słychać, gdyż gumowe wkładki szczelnie zatykają ucho. Nie wypadają z uszu tak łatwo jak zwykłe słuchawki douszne, więc są wygodniejsze w użyciu. Jednak zarówno zwykłe słuchawki douszne, a tym bardziej te dokanałowe nie są zbyt zdrowe – częste słuchanie w nich głośnej muzyki może prowadzić do pogorszenia słuchu.

Słuchawki nauszne zakłada się na uszy – są wyposażone w regulowany pałąk zakładany na głowę, wyściełany miękkim materiałem. Ten rodzaj dzieli się ze względu na konstrukcję obudowy głośników na otwarte, półotwarte i zamknięte. Słuchawki te mogą być bezprzewodowe lub przewodowe oraz nauszne i wokółuszne (czyli okalające całe ucho, a nie tylko leżące na małżowinie jak w przypadku zwykłych nausznych).

Słuchawki douszne nie mogą w żaden sposób konkurować z nausznymi jeśli chodzi o jakość dźwięku, zatem słuchawki premium dla audiofila to na pewno te nauszne. Jednak te pierwsze świetnie sprawdzają się wtedy, gdy mają być często noszone przy sobie (w podróży czy podczas uprawienia sportu) z uwagi na niewielki rozmiar i wagę. Z tego powodu wiele osób korzysta właśnie z tych dousznych, a także dlatego, że są wygodniejsze w użytkowaniu, ponieważ nie posiadają pałąka i nie dociskają uszu. Oczywistym wyborem dla audiofila są zatem słuchawki nauszne. Ich szeroki wybór można znaleźć na stronie: https://scentre.pl/shop/category/list?kategoria=sluchawki_bezprzewodowe_nauszne.

Jakie słuchawki wybrać – na co zwrócić uwagę?

Kupując słuchawki dla audiofila, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych parametrów, takich jak:

konstrukcja głośników (zamknięte, otwarte, półotwarte)

nauszne czy wokółuszne

rodzaj głośników (dynamiczne czy oparte na przetwornikach planetarnych)

przewodowe czy bezprzewodowe

impedancja (im niższa, tym słuchawki bardziej współdziałają ze wzmacniaczem i tym głośniej można słuchać muzyki)

pasmo przenoszenia (wykraczanie poza pasmo słyszalne świadczy o dobrym wykonaniu głośników)

cechy brzmieniowe (bas, średnica, góra, scena, aspekty dodatkowe)

cechy ergonomiczne (docisk, szczelność, miejsce na uszy, czy parzą w uszy).

Najważniejsze jest to, by słuchawki premium jak najbardziej odpowiadały wymaganiom konkretnego audiofila. Nie ma jednego słusznego modelu słuchawek, który będzie odpowiedni dla każdego miłośnika dźwięków. Na szczęście w dobie zakupów online każdy model można przetestować w domowym zaciszu, a jeśli nie spełni wymagań, zwrócić. Jednak przed zakupem warto zastanowić się które parametry są kluczowe.

Cechy brzmieniowe to: bas (bębny, uderzenia, rytm), średnica (wokal, kwestie mówione), góra (wysokie tony, sopran, detale, szelest), scena (głębokość, trójwymiarowość dźwięku) oraz aspekty dodatkowe, czyli czystość, dokładność, szybkość. Wybór tych parametrów jest uzależniony od tego co dana osoba lubi w muzyce – czy np. uderzenia basowe, czy czytelność, czy wokal, czy detal. Można także wybrać model tzw. neutralny – takie słuchawki nie faworyzują żadnych tonów oprócz sopranu lub naturalne

– grające równo.

Cechy ergonomiczne są istotne z punktu widzenia wygody użytkowania słuchawek. Należy sprawdzić jak mocno dociskają nauszniki do głowy, czy obejmują całe uszy, czy są szczelne – czy równomiernie przylegają oraz czy przy dłuższym słuchaniu parzą w uszy. Wybór w tym zakresie zależy w dużej mierze od budowy i wielkości uszu. Ważne, by słuchawki dobrze przylegały, ale nie za mocno, by nie sprawiać dyskomfortu czy nawet bólu.

Model Sony WH-1000XM4 – idealne słuchawki dla audiofila

Każdy meloman lubi co innego, inne parametry mają dla niego znaczenie, więc znalezienie jednego idealnego modelu słuchawek nie jest możliwe. Modelem idealnym dla początkujących audiofilów jest model Sony WH-1000XM4.

Model ten ma wiele zalet, a do najważniejszych należą wiodący system redukcji hałasu, zgodność z dźwiękiem o wysokiej rozdzielczości, funkcja Adaptive Sound Control oraz tryb Speak-to-Chat.

Słuchawki premium WH-1000XM4 redukują hałasy dużo lepiej niż poprzednie modele tej firmy oraz skuteczniej blokują dźwięki o średniej i wysokiej częstotliwości w hałaśliwych miejscach. Zastosowana w nich technologia 2 czujników hałasu przechwytuje hałasy z otoczenia przy pomocy 2 mikrofonów umieszczonych na każdym z nauszników. Procesor redukcji hałasu stosuje nowy algorytm przetwarzania w czasie rzeczywistym. Ponad 700 razy na sekundę wykrywa i koryguje sygnały muzyki, hałasu i akustykę pomiędzy przetwornikiem a uchem. Redukcja hałasu jest tak efektywna dzięki unikatowej funkcji kompensacji ciśnienia atmosferycznego (zapewnia ona optymalny dźwięk na dużej wysokości) oraz spersonalizowanej optymalizacji (dźwięk jest dostosowany do indywidualnych cech takich jak wielkość głowy, uszu, okulary).

Wysoka jakość słuchanej muzyki o wysokiej rozdzielczości jest możliwa dzięki technologii LDAC pozwalającej na przesyłanie trzykrotnie większej ilości danych. Jakość jest prawie tak samo dobra jak przy połączeniu przewodowym. Dodatkowo działający w czasie rzeczywistym system DSEE Extreme przywraca dźwięki o wysokiej częstotliwości, które zanikają podczas kompresji cyfrowej.

Inteligentna funkcja Adaptive Sound Control zapamiętuje miejsca, w których osoba korzystająca z słuchawek często bywa i dobiera ustawienia zapewniające idealne warunki odsłuchu. Wykrywa także ruch i również do niego dostosowuje dźwięk.

Funkcja Speak-to-Chat automatycznie wstrzymuje odtwarzanie muzyki i wyłącza blokowanie dźwięków z otoczenia, kiedy użytkownik zaczyna mówić do innej osoby. Dzięki temu możliwa jest rozmowa bez zdejmowania słuchawek. Po zakończonej rozmowie muzyka włącza się ponownie.

Obsługa słuchawek jest bardzo komfortowa – przyłożenie dłoni do obudowy powoduje przyciszenie muzyki i możliwość słyszenia dźwięków z otoczenia. Wszelkie czynności można wykonać dotykowo poprzez panel. Aby przełączyć się z słuchania muzyki na rozmowę, wystarczy stuknąć 2 razy w słuchawkę.

Bateria może działać przez 30 godzin - można ją podładować w zaledwie 10 minut, by działała przez kolejnych 5 godzin.

Omawiany model słuchawek premium, idealny dla audiofila, można kupić na stronie: https://scentre.pl/shop/product/show?produkt=wh1000xm4b.ce7_sluchawki_bezprzewodowe_wh_1000xm4b_czarne_z_systemem_redukcji_halasu.