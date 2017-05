Skupiona kamera i prawdziwe kolory na. Przegląd #sprzęt

Aver PTC500 to kamera PTZ (Pan-Tilt-Zoom) z automatycznym śledzeniem obiektu (auto trackingiem). Sprawdza się w zastosowaniach wideokonferencyjnych, a także do rejestracji oraz transmisji strumieniowych wykładów i konferencji - można śledzić postać tak, aby znajdowała się w centralnym miejscu kadru, nawet jeśli kamera widzi inne osoby. Kamera zapewnia łatwą konfigurację i jest objęta 3-letnią gwarancją (źródło: materiał prasowy ViDiS).

Aspire U27 i Aspire Z24 to dwa nowe laptopy typu all-in-one produkcji Acer, cechujące się smukłością (odpowiednio 12 i 11 mm grubości), zastosowaniem procesora 7th Gen Intel Core, ekranowi Full HD i specjalnym subwooferem (podbicie niskich tonów). Ciekawostką technologiczną jest zastosowanie pasywnego system chłodzenia LiquidLoop™ (patent Acer), który umożliwia cichą pracę, dzięki wykorzystaniu odparowywania i kondesacji cieczy do przenoszenia i rozpraszania ciepła (źródło: materiał prasowy Acer).

Creative wprowadza na rynek Sound BlasterX Kratos S5 - zestaw głośników 2.1 premium z dźwiękiem przestrzennym 7.1 i podświetleniem. To najwyższy model w serii BlasterX adresowanej do graczy - na jego jakość składają się m.in. obudowa z drewna, szerokie pasmo, specjalny subwoofer, dźwięk przestrzenny 7.1 zapewniany przez specjalne oprogramowanie. Ciekawostką jest programowalny system oświetlenia Aurora Reactive, który pozwala dostosować kolor oświetlenia LED do gry (źródło: materiał prasowy Creative).

Nowe monitory 4K o kinowych proporcjach HP DreamColor Z31x Studio i HP DreamColor Z24X przeznaczone są dla artystów, fotografów i twórców filmów. Wśród szeregu zalet nowych monitorów, producent podkreśla rzetelne i dokładne odwzorowane kolorów, wbudowany kolorymetr (model Z31x) czy funkcje usprawniające pracę nad projektem (źródło: materiał prasowy HP).

Konsola PlayStation 4 trafia do sieci handlowych ze specjalną ceną. Za urządzenie PS4 500GB chętni zapłacą od 999 zł - oferta wiąże się m.in. z nadchodzącym sezonem pierwszych komunii, na które konsole są jednym z chętniej kupowanych prezentów (źródło: materiał prasowy Sony).

