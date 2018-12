Sieć światłowodowa w Polsce. Do 2020 roku Orange Polska wyda ponad 4 mld zł na budowę światłowodów

Światłowód w Polsce dziś

Niedawno Orange świętował podłączenie 300 tys. klienta do światłowodu. Obecnie, z tej nowoczesnej technologii może korzystać już ponad 3 milionów domów, mieszkań i biur w ponad 100 miastach w całym kraju. Co więcej, zawarto 45 porozumień z samorządami miast, które zobowiązały się pomóc w przyspieszeniu prac nad rozwojem sieci FTTH. Użytkownicy światłowodu od Orange mogą korzystać z internetu z prędkością dochodzącą nawet do 1 Gb/s. Więcej o Orange Światłowodzie można dowiedzieć się ze strony www.orange.pl.

Już teraz Orange Światłowód jest tak rozbudowany, że gdyby połączyć wszystkie kable światłowodowe, które zostały już wykorzystane do podłączenia sieci FTTH, to udałoby się opasać nimi prawie całą Ziemię na wysokości równika! Ale na tym krajowy lider wśród dostawców światłowodu nie zamierza poprzestać. Plany inwestycyjne na najbliższe lata zakładają znaczny rozwój tej technologii w Polsce.

Orange Światłowód – dostępne pakiety

Orange ma w swojej ofercie wiele pakietów z superszybkim internetem domowym. Światłowód jest dostępny w Orange Love, co daje jeszcze więcej możliwości, jak korzystanie z telefonu domowego i telewizji w jakości 4K oraz abonament komórkowy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na: https://www.orange.pl/love. Można też zdecydować się na internet domowy w pakiecie tylko z telewizją.

Najtańsze umowy obejmują tylko światłowód i są dostępne aż w trzech wariantach (podane ceny obowiązują przez pierwszy rok od momentu podpisania umowy):

za 39,99 zł/miesięcznie – z prędkością pobierania do 100 Mb/s i prędkością wysyłania do 10 Mb/s;

za 49,99 zł/miesięcznie – z prędkością pobierania do 300 Mb/s i prędkością wysyłania do 30 Mb/s;

za 69,99 zł/miesięcznie – z prędkością pobierania do 1 Gb/s i prędkością wysyłania do 100 Mb/s.

Warto też wiedzieć, że Orange, do każdego pakietu ze światłowodem dołącza nowoczesny modem FunBox 3.0, całkowicie za darmo! Dzięki tak wielu możliwościom, każdy może dostosować ofertę do swoich potrzeb, a przy tym uwzględnić pozostałych domowników.

Światłowód – perspektywy na przyszłość

Rozbudowę sieci FTTH w Polsce wspiera program rozwoju NFS (Narodowy Plan Szerokopasmowy), który został przyjęty przez Radę Ministrów. Zgodnie z nim, co najmniej 50% gospodarstw domowych ma uzyskać szerokopasmowy dostęp do internetu, co ma się to wydarzyć do 2020 roku. NFS zakłada również minimalną prędkość łącza, która powinna wynosić 30 Mb/s, a docelowo 100 Mb/s.

W program NFS bardzo mocno zaangażowany jest Orange Polska, który realizuje największy w kraju projekt rozbudowy światłowodu. Na ten cel pozyskano fundusze ze środków europejskich – aż 616 mln złotych; kolejne 220 mln to wkład własny sieci. W ciągu pięciu lat, od 2016 do 2020 roku, Orange planuje wydać ponad 4 mld złotych na budowę światłowodów, a tym samym zapewnić dostęp do superszybkiego internetu aż 5 mln gospodarstw domowych. Przewiduje się, że na całym świecie, do 2021 roku, sieć FTTH będzie warta 5 bilionów dolarów.

W planach jest także dołączenie Polski do szczególnego grona państw, które wg firmy analitycznej Heavy Reading osiągnęły tzw. dojrzałość światłowodową. W praktyce oznacza to, że w konkretnym kraju, minimum 20% gospodarstw domowych jest przyłączonych do sieci FTTH. Obecnie, do tej grupy należą nieliczni. W Europie jest to Szwecja z 26,5% podłączonych użytkowników, Łotwa z 23,3% oraz Litwa z 34%, która jednocześnie może pochwalić się 100% pokryciem światłowodem.