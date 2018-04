Shadow IT – furtka dla cyberprzestępców

Shadow IT w ostatnich latach spektakularnie rośnie. Według badania firmy Skyhigh aż 72% menedżerów nie zdawało sobie sprawy ze skali tego zjawiska w swoich firmach, a jest ona znaczna – w przeciętnej firmie z sektora finansowego używanych jest ponad 1000 aplikacji w chmurze. To 15 razy więcej niż szacowały działy IT firm biorących udział w badaniu.

Dlaczego w ogóle pracownicy sięgają po rozwiązania inne niż zatwierdzone przez firmę? – Pracownicy znajdują aplikacje czy programy, które pomagają im sprawniej realizować codzienne zadania. Jeśli dział IT w firmie nie jest świadomy, że takie rozwiązania są stosowane, nie jest w stanie nimi skutecznie zarządzać i zadbać o bezpieczeństwo organizacji, jak twierdzi Jolanta Malak, regionalna dyrektor Fortinet na Polskę, Białoruś i Ukrainę.

Ryzyko związane z Shadow IT

Podstawowe zagrożenia związane z Shadow IT dotyczą zarządzania danymi. Tworząc strategię cyberbezpieczeństwa, należy wiedzieć, jakie dane firma posiada i gdzie są one przechowywane. Shadow IT utrudnia ustalenie tego. Dodatkowo dane mogą nie być aktualizowane tak często, jak dane z oficjalnych baz. W rezultacie pracownicy korzystający z danych przechowywanych w cieniu mogą przeprowadzać operacje biznesowe w oparciu o nieaktualne informacje, zagrażając w ten sposób bezpieczeństwu całej organizacji.

Alarmujące są również inne wyniki badania Skyhigh. Tylko 7% aplikacji w modelu SaaS (Software-as-a-Service) spełnia standardy bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw. Oznacza to, że aplikacje używane przez pracowników mogą nie odpowiadać wymogom w zakresie aktualizacji, dostępnych łatek czy szyfrowania danych.

Konsekwencje związane z Shadow IT są poważniejsze w przypadku firm świadczących usługi finansowe. Dzieje się tak ze względu na ilość wrażliwych danych, którymi administrują oraz surowe standardy regulacyjne.

Zabezpieczanie Shadow IT

Co prawda organizacje starają się zminimalizować zakres Shadow IT, ale mało prawdopodobne jest, że uda się całkowicie wyeliminować to zjawisko. W pierwszej kolejności firmy powinny zadbać o dostarczenie pracownikom odpowiednich narzędzi pracy, tak aby nie musieli oni poszukiwać dodatkowych aplikacji, które lepiej odpowiadałyby ich potrzebom. Kolejna sprawa to szkolenia pracowników i podnoszenie ich świadomości. Często nie muszą oni zdawać sobie sprawy z tego, że zainstalowany przez nich program może obniżać cyberbezpieczeństwo firmy.

Mając na uwadze skalę zjawiska Shadow IT, administratorzy sieci i działy IT powinni aktualizować zabezpieczenia oraz poprawiać widoczność ruchu przepływającego w sieci. Konieczne będą także odpowiednie rozwiązania sprzętowe, jak firewalle czy rozwiązania ochrony dostępu do chmury i do wewnętrznej segmentacji sieci.

Źródło: Fortinet