Zmiany klimatu na czele z globalnym ociepleniem, powodują że z roku na rok notuje się coraz więcej gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Jak szacują eksperci, do końca stulecia, liczba burz może wzrosnąć nawet o 50%, a tym samym przybędzie wyładowań. To oznacza, że bardziej niż kiedykolwiek będzie trzeba dbać o własne bezpieczeństwo i ochronę budynków przed żywiołem.

Strata danych najmniejszym kłopotem

Odpowiednie zabezpieczenie budynku to podstawa niezagrożonego funkcjonowania firmy. Straty wynikające z braku świadomości o zagrożeniach piorunowych oraz skutecznego systemu odgromowego mogą być olbrzymie. Wyładowanie elektryczne może spowodować utratę danych przechowywanych na komputerach, serwerowniach czy innych nośnikach, ale też uszkodzić wszystkie elementy obiektu od konstrukcji (np. zabytkowej, historycznej), elementów budowlanych, instalacyjnych do urządzeń końcowych włącznie.

Tadeusz Masłowski, projektant systemów odgromowych w firmie ELKO-BIS, tłumaczy, że po uderzeniu pioruna zagrożony może być cały obiekt budowlany, lub niektóre jego elementy, urządzenia, więc trudno oszacować konkretne straty finansowe, ale mogą one być znaczne np. w przypadku spalenia całego budynku lub jego części. Przede wszystkim trzeba jednak pamiętać, że brak instalacji o odpowiedniej konstrukcji i jakości to narażenie na utratę zdrowia i życia pracowników przebywających w budynku firmy.

Normy przede wszystkim

Zadaniem zewnętrznej ochrony odgromowej jest bezpieczne doprowadzenie ładunku piorunowego najkrótszą drogą do ziemi. Ponieważ instalacja ma na celu ochronę życia ludzkiego, powinna być zaprojektowana i wykonana z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a przy tym z wykorzystaniem materiałów wysokiej jakości. Obecnie zasady rozmieszczenia i prowadzenia poszczególnych elementów instalacji odgromowej w nowobudowanych obiektach opisane są w części 3 normy PN EN 62305. Z kolei w przypadku obiektów remontowanych i niewielkiego zakresu remontu (przyjęło się do ok. 50%) można skorzystać z norm obowiązujących w okresie projektowania tych obiektów.

Łukasz Goździak, ekspert ds. systemów odgromowych dystrybuowanych w hurtowniach Enexon , zauważa, że zaprojektowanie i wykonanie systemu wymaga drobiazgowego trzymania się wszystkich wytycznych zawartych w przepisach. Należy spełnić wszelkie normy, m. in. w zakresie jakości materiałów czy tworzywa z jakiego są wykonane.

Przegląd powinien być regułą

Podstawą dbania o bezpieczeństwo budynku jest świadomość stanu technicznego instalacji. Zgodnie z prawem budowlanym budynki powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli. W przypadku instalacji odgromowej okres pomiędzy kolejnymi przeglądami nie może być dłuższy niż 5 lat. W książce obiektu budowlanego powinna być umieszczona aktualna metryka urządzenia odgromowego wraz z pomiarami ciągłości instalacji i rezystancji uziemień. Odpowiednie dokumenty oraz wizja lokalna instalacji odgromowej pozwolą ocenić jej skuteczność. Przedmiotem oceny jest każdy element instalacji odgromowej jak również jego umiejscowienie i skuteczność działania w kompletnej dla danego obiektu instalacji odgromowej.

Nie można wykluczyć błędów powstałych na etapie projektowania i budowy instalacji odgromowej. Przeglądy kontrolne mają na celu identyfikację tych nieprawidłowości. Wszelkie ewentualne niepokojące zmiany należy jak najszybciej skorygować, najlepiej przy użyciu materiałów wysokiej jakości, co zapewni trwałość instalacji i bezpieczeństwo przede wszystkim pracowników, ale i majątku.

Źródło: Enexon