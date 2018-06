Seniorzy z Szebni już wiedzą czym jest e-czytelnictwo

Beneficjentami projektu będą mieszkańcy Szebni – korzystający z biblioteki i jej filii oraz nowe osoby, które pomysłodawcy chcą zachęcić do korzystania z cyfrowych usług. Są to dzieci w wieku szkolnym, osoby dorosłe, a przede wszystkim seniorzy, jak wyjaśnia Tomasz Ćwiąkała z banku City Handlowy i wolontariusz Fundacji Kronenberga. Informuje on przy tym, że zadaniem wolontariuszy związanych z akcją, będzie dyżur w bibliotece i aktywne szkolenie z kompleksowej obsługi czytników ebooków z aplikacją Legimi. Aplikacja, będąca integralną częścią oprogramowania urządzeń, zapewni użytkownikom dostęp do biblioteki zawierającej najbardziej poczytne tytuły, nowości i cenioną klasykę literatury.

Pierwszym celem tego projektu jest umożliwienie dostępu do literatury osobom starszym, które ze względu na wiek i postępującą degradację wzroku, muszą zrezygnować ze swoich pasji czytelniczych, a ze względu na niskie dochody, nie mogą pozwolić sobie na zakup urządzeń, które ułatwiłyby czytanie.

Źródło: PocketBook