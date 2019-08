Senetic rośnie w siłę. Firma odnotowuje znaczny wzrost obrotów

Senetic to poważny gracz na rynku. Marka zdobywa wiele nagród i wyróżnień

Wyniki finansowe firmy mówią same za siebie. Senetic od wielu lat może pochwalić się stałym wzrostem obrotów. To efekt konsekwentnie rozwijanego portfolio, które z kolei umacnia pozycję marki zarówno na rynku polskim, jak i rynkach międzynarodowych. To potwierdza, że, systematyczna praca i pogłębianie kompetencji pracowników to przepis na sukces.

Jak informuje Łukasz Bojar, wiceprezes w firmie Senetic “Nasz sukces nie byłby możliwy bez koncentracji na kliencie, jego potrzebach i możliwościach, które zyskuje dzięki rozwiązaniom Microsoft, a także wiedzy naszych specjalistów”.

Senetic został doceniony przez najpopularniejszego na świecie producenta oprogramowania za wkład w rozwój sprzedaży licencji oferowanych w modelach ESD, OEM oraz FPP. Dzięki temu dziś przedsiębiorstwo może pochwalić się oznaczeniem “Zaufany Sprzedawca Microsoft Devices & Software”. Mało tego, w 2018 firma uzyskała tytuł “Partnera Roku Microsoft” w segmencie MŚP, a także zajęła pierwsze miejsce w zestawieniu Microsoft ESD (sprzedaż licencji elektronicznych producenta). Senetic może pochwalić się także statusem Złotego Partnera w programie Intel Technology Provider. Firma została także wyróżniona przez Akademię Leona Koźmińskiego. Ta najlepsza niepubliczna szkoła wyższa wybrała Senetic jako dostawcę usług utrzymania IT. Największym jednak osiągnięciem przedsiębiorstwa było zdobycie nagrody w konkursie Polska Firma - Międzynarodowy Czempion w kategorii Eksporter: Polska Firma Prywatna - małe i średnie przedsiębiorstwa. Dlaczego to takie ważne? Senetic stanął na podium obok tak tak znanych marek jak Amica czy CCC. Wygrana w konkursie to dowód, że firma jest świetnym partnerem w biznesie.

“Nasze wieloletnie doświadczenie oraz ekspercka wiedza stały się podstawą do realizacji projektu edukacyjnego – Senetic Academy. Jego celem jest poszerzanie wiedzy administratorów IT i zaawansowanych użytkowników, by mogli ją wykorzystywać w codziennej pracy lub na własne potrzeby. Spore zainteresowanie kursem “Administrator sieci UniFi” spowodowało, że obecnie przygotowujemy kolejny cykl szkoleniowy związany z pakietem Office365 (jest w trakcie przygotowania). Chcemy osiągnąć jeszcze więcej i wiemy, że mamy kompetencje i możliwości, by nasza ekspansja zataczała coraz szersze kręgi. Nie zapominamy jednak, że w centrum naszego zainteresowania jest zawsze klient. Ich liczba i zadowolenie pozwalają nam stale się rozwijać. To bezcenne doświadczenie. Cieszymy się małymi sukcesami, aby doceniać te większe" tłumaczy Łukasz Bojar.

Systematyczność to odpowiednia droga rozwoju, która skutkuje wieloma sukcesami

Senetic od wielu lat chwali się nie tylko wzrostem obrotów, lecz także zdobytymi nagrodami. Wystarczy wrócić do 2015 roku, kiedy to firma została wyróżniona złotą kompetencją Microsoft w obszarze Small and Midmarket Cloud Solutions. W tym samym roku przedsiębiorstwo zdobyło również statusy partnerstwa od takich marek jak Dell, Jabra, Oracle, Veeam oraz VMware. Z kolei rok później Senetic znalazł się na 45 pozycji w liście ITwiz Best 100, która skupia 100 największych firm IT w Polsce. W 2017 roku przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Partnera Roku Microsoft w segmencie MŚP oraz otrzymało europejski znak jakości Trusted Shops. W ubiegłym roku Senetic otrzymał wspomniany wcześniej tytuł Partnera Roku Microsoft oraz zdobył nagrodę w konkursie Polska Firma - Międzynarodowy Czempion. Pomimo tego, że mamy dopiero trzeci kwartał tego roku, Senetic już dziś może pochwalić się wysoką pozycją w zestawieniu Computerworld TOP200 z przychodami przekraczającymi 309 milionów złotych. Warto przypomnieć, że przychody w 2016 roku wyniosły około 243 miliony. Z kolei rok później firma zanotowała przychód wynoszący 265 milionów. Największy przeskok można zauważyć w 2018, kiedy to podsumowując rok Senetic mógł pochwalić się przychodem na poziomie 314 milionów! Liczby mówią same za siebie.

Senetic uznaje, że bardzo ważne jest innowacyjne podejście

Senetic wierzy, że wszystkie firmy powinny mieć równy dostęp do technologii. Dlatego jednym z głównych celów strategicznych jest dotarcie do wszystkich rynków na świecie. Przedsiębiorstwo dostarcza produkty i usługi, które nie są dostępne w ofercie lokalnych dystrybutorów. To wyróżnia Senetic na tle konkurencji. Ekspansja zagraniczna sprawia, że przed firmą ciągle pojawiają się niemalże nieograniczone możliwości rozwoju. Prowadzenie działalności na rynkach lokalnych przyczynia się do poszerzania wiedzy, którą następnie pracownicy mogą sprawnie wykorzystywać podczas identyfikowania potrzeb klientów. Obecnie Senetic może pochwalić się tym, że obejmuje sprzedażą aż 145 krajów oraz 82 sklepy online. Firma ma 27 spółek zagranicznych.

Pracownicy Senetic na bieżąco śledzą trendy związane z rozwojem nowych technologii oraz tego, w jaki sposób zmieniają one świat i społeczeństwo. Każda osoba związana z przedsiębiorstwem wie, że należy postępować zgodnie z misją firmy: To support companies around the world with the best-in-class products and services, while challenging ourselves to always deliver more than expected.

Wzrastająca sprzedaż odzwierciedla zaufanie, jakim klienci darzą Senetic jako dostawcę IT. Senetic jest dumny z tego, że może wspierać rozwój i cyfryzację MŚP na wszystkich kontynentach.