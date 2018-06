Selfie w aucie? Dowiedz się, co może Cię spotkać!

Z raportu Komendy Głównej Policji wynika, że w 2017 roku w Polsce doszło do 32,7 tys. wypadków drogowych. W co piątym takim zdarzeniu sprawcami byli kierujący w wieku od 18 do 24 lat. Spowodowali oni ponad 5,5 tys. wypadków, w których zginęło 468 osób, a ponad 7,2 tys. zostało rannych. Sytuację można uznać za alarmującą, bo jest to jeden z najgorszych wskaźników w Europie i na dodatek statystyki są coraz gorsze. Co w tej sytuacji robić?

Firma Ford Polska od kilku lat prowadzi programy edukacji młodych kierowców. Właśnie odbywa się trzecia edycja bezpłatnych szkoleń z bezpiecznej jazdy Ford Driving Skills for Life. Szkolenia praktyczne DSFL ukazują kierowcom zagrożenia wynikające z jazdy pod wpływem alkoholu i narkotyków, a także niebezpieczeństwa wynikające z korzystania podczas jazdy ze smartfonów i serwisów społecznościowych. Kierowcy przejdą szkolenie z zakresu rozpoznawania zagrożeń na drodze, prowadzenia samochodu, utrzymywania bezpiecznej prędkości i odległości oraz radzenia sobie z rozproszeniem uwagi.

Nowością w trakcie trzeciej edycji Driving Skills for Life w Polsce jest projekt Forda „Podziel się drogą” skierowany do kierowców aut i rowerzystów. „WheelSwap”, czyli wirtualna przesiadka na rower za pomocą gogli VR pozwala kierowcom wcielić się w rowerzystę i z jego punktu widzenia zobaczyć, jaki stres niesie jazda obok zbyt blisko wyprzedzających samochodów, skręcających bez kierunkowskazu, czy otwierających nagle drzwi. Z kolei rowerzyści mogą w innej wersji programu wczuć się w sytuację kierowców aut, których otaczają rowery, przeskakujące na czerwonym świetle, jeżdżące pod prąd jednokierunkową ulicą i gwałtownie skręcające.

Podstawowy kurs na prawo jazdy nie oddaje w pełni późniejszych realiów jakie czekają na drodze i w najróżniejszych sytuacjach. Najmłodsi kierowcy znają teorię, jednak nie wiedzą, jak samochód zachowuje się przy dużych prędkościach, kiedy trzeba gwałtownie zmienić pas lub wyhamować. Doświadczenia można nabrać podczas szkoleń w specjalnie przygotowanych do tego ośrodkach. Jednak wadą takich szkoleń jest cena – nie każdy młody kierowca może sobie na nie pozwolić. Problemy te dotyczą kierowców na całym świecie.

Do końca 2017 roku w Polsce w ramach programu Ford Driving Skills for Life przeszkolono już ponad 1100 kierowców w wieku od 18 do 24 lat.

Źródło: newsrm.tv