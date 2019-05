Rząd planuje nowe ulgi dla młodych i zarabiających niewiele

W Polsce już funkcjonują pewne mechanizmy, które mają za zadanie zwiększenie szans na zatrudnienie osób ze świeżo zdobytym średnim wykształceniem, ale instytucje publiczne chcą zaproponować nowe udogodnienia.

Piotr Arak, prezes Polskiego Instytutu Ekonomicznego, zauważa, że według propozycji nowej ustawy młodzi ludzie, do 24 czy też 26 roku życia, będą zwolnieni z płacenia podatku PIT. Jednak tylko w przypadku umów o pracę. Prawdopodobnie dzięki temu liczba zawieranych umów o pracę zostanie zwiększona.

Kolejną zmianą wspomnianą przez Piotra Araka, a zapowiedzianą przez instytucje publiczne, jest zmniejszenie opodatkowania dla osób zarabiających do 44 tysięcy złotych rocznie. Będą one płaciły tylko 17% podatku dochodowego, w miejsce płaconych do tej pory 18%. Na to wszystko musimy jednak poczekać, aż zostaną przygotowane ostateczne projekty ustaw i zapadnie decyzja rządu, a później parlamentu.

