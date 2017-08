Rynek telemedyczny rośnie błyskawicznie. Polskie firmy odgrywają na nim coraz większą rolę

Nawet 27 mld dol. może wynosić wartość światowego rynku telemedycznego. Rozwija się on bardzo dynamicznie. Szacuje się, że w najbliższych latach roczne wzrosty będą co najmniej 15-procentowe. Najdojrzalszy jest w tej chwili rynek w Stanach Zjednoczonych. Drugie miejsce pod względem rozwoju zajmuje rynek europejski. Co ważne, spora w tym zasługa polskich producentów sprzętu telemedycznego.