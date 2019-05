Ruszył pilotaż e-paragonów

eParagon to elektroniczny odpowiednik paragonu fiskalnego, powiązany z kontem bankowym klienta oraz debetową kartą płatniczą użytą do przeprowadzenia transakcji. Usługa jest dostępna w bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego. Aby z niej korzystać wystarczy zalogować się do konta i uruchomić usługę eParagon. Od tej pory paragony dotyczące płatności na stacjach PKN ORLEN uczestniczących w programie, będą rejestrowane i udostępniane użytkownikom w ramach ich konta bankowego. Koncern udostępnia możliwość generowania eParagonów z terminali płatniczych na stacjach paliw, które będą brały udział w projekcie.

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService, jest agentem rozliczeniowym obsługującym transakcje z użyciem karty płatniczej w terminalach należących do PKN ORLEN. Spółka zapewnia także transfer eParagonów wygenerowanych przez terminale do KIR. KIR zaś, jako partner technologiczny udostępnia swój HUB dla usługi i pośredniczy w przekazaniu eParagonu do banku, który prezentuje eParagon klientowi z wykorzystaniem bankowości internetowej.

Zgodnie z założeniami, pilotaż usługi potrwa do końca 2019 r. Uzyskane w nim informację pozwolą na wypracowanie docelowego modelu rozwiązania, który będzie dostępny również dla innych podmiotów.

Na obecnym etapie prac, nowe rozwiązanie nie zastępuje paragonu fiskalnego. Jego wystawca nadal jest zobowiązany do drukowania i wydania go klientowi w formie papierowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami fiskalnymi. Zakłada się, że dalszy rozwój usługi pozwoli w przyszłości na zrównanie elektronicznego paragonu z jego papierowym odpowiednikiem.

Źródło: KIR