Rusza Capture The Flag 2018 - konkurs dla talentów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

Tegoroczny konkurs CTF ma dwie rundy: kwalifikacje internetowe i finały. Kwalifikacje odbędą się w dniach 15-16 września i będą składać się z pytań w stylu teleturnieju „Jeopardy!” (znanego w Polsce pod nazwą „Va banque”). Zespoły będą musiały szybko rozwiązać różne problemy związane z bezpieczeństwem. Dziesięć najlepszych zespołów zakwalifikuje się do finałów, które odbędą się w Tokio w dniach 15-16 grudnia. W finałach zespoły zmierzą się z pytaniami w stylu „King of the Hill” i „Jeopardy!”.

Eva Chen, dyrektor generalna z firmy Trend Micro - organizatora konkursu - powiedziała, że konkurs jest efektem zauważenia wzrostu zapotrzebowania na wykwalifikowanych ekspertów. Powstał on po to, aby zachęcić młodych specjalistów do rozwijania niezwykle potrzebnych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Podczas konkursu CTF jego uczestnicy mogą rozwinąć swoje umiejętności w najważniejszych obecnie obszarach, takich jak cyberprzestępczość, ataki ukierunkowane, Internet rzeczy (Internet of Things, IoT) i przemysłowe systemy sterowania.

Zwycięski zespół otrzyma nagrodę wysokości 1 000 000 JPY (około 9000 dol.) oraz po 15 000 punktów w programie Zero Day Initiative dla każdego gracza. Zespoły, które zdobędą drugie i trzecie miejsce, otrzymają nagrody wysokości odpowiednio 300 000 JPY i 200 000 JPY (ok. 3000 dol. i 2000 dol).

Rejestracja zainteresowanych odbywa się na tej stronie.

Źródło: Trend Micro