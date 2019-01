Rozwój sieci 5G i druga młodość radio, czyli cyfrowy świat w 2019 roku

Raport „Global TMT Predictions” prezentuje główne trendy z dziedziny technologii, mediów i telekomunikacji, które mogą wywrzeć istotny wpływ na rynek w perspektywie najbliższych pięciu lat. Skupmy się jednak w obecnym roku.

Co dzieje się w chmurze?

Według ekspertów 2019 przyniesie pogłębienie związków pomiędzy sztuczną inteligencją a rozwiązaniami w chmurze. Aż 70% firm wykorzystujących AI, będzie to robić dzięki oprogramowaniu dla przedsiębiorstw w chmurze. Z kolei 65% stworzy aplikację AI przy użyciu chmurowych usług programistycznych. Do 2020 r. wskaźniki te wzrosną do odpowiednio 87 i 83%. Jak przewidują eksperci chmura będzie napędzać większą liczbę pełnowymiarowych implementacji AI, zapewni lepszą efektywność oraz pozwoli na szybszy zwrot z inwestycji. Co ważne, firmy nie będą potrzebowały skomplikowanego oprogramowania i specjalistycznych usług programistycznych. Już jedna aplikacja, umożliwiająca na przykład korzystanie z chatbotów, pozwoli na uruchomienie cyfrowego biznesu.

5G zmienia rynek

Oczekuje się, że sieci piątej generacji w porównaniu z 4G zapewnią szybsze połączenia dla konsumentów i biznesu, przy niższych opóźnieniach oraz stworzą nowe źródła przychodów dla firm z sektora TMT i nie tylko. Z szacunków Deloitte wynika, że obecnie ponad 70 operatorów testuje 5G w skali globalnej. W tym roku uruchomi ją 25 operatorów, a w 2020 roku liczba ta prawdopodobnie się podwoi. W 2019 roku zostanie sprzedany pierwszy milion telefonów (z 1,5 mld smartfonów sprzedanych ogółem), które umożliwią korzystanie z sieci piątej generacji, a w 2020 roku liczba ta będzie już wielokrotnie wyższa i sięgnie 15-20 mln sztuk. Rok później może zostać przekroczona liczba 100 mln w skali globalnej. Rozwijać się będzie także sprzedaż innych urządzeń dostępowych 5G. Do 2025 roku jedno na siedem połączeń mobilnych dokona się za pomocą sieci 5G (z wyłączeniem internetu rzeczy).

Niedoceniane radio

Pogłoski o śmierci radia są mocno przesadzone. Eksperci przewidują, że ponad 85% dorosłej populacji w krajach rozwiniętych będzie słuchać radia co najmniej raz w tygodniu (tyle samo, co w 2018 r.). W krajach rozwijających się ten zasięg będzie kształtował się na różnym poziomie. Tygodniowo łącznie prawie 3 miliardy ludzi na świecie będzie słuchać radia, średnio przez ok 90 minut dziennie. Co więcej – wśród nich będzie dużo ludzi młodych. W Stanach Zjednoczonych w tym roku ponad 90% osób w wieku od 18 do 34 lat włączy odbiornik radiowy co najmniej raz w tygodniu, a do 2025 roku prawdopodobnie więcej czasu poświęci temu medium niż oglądaniu tradycyjnej telewizji.

Źródło: Deloitte