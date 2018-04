Rośnie znaczenie rynku DevOps

DevOps kładzie nacisk na współpracę developerów i administratorów infrastruktury przy zarządzaniu produkcją, rozwojem i utrzymaniem oprogramowania. Na zlecenie firmy Logz.io powstało badanie, w którym uczestniczyło ponad 700 profesjonalistów z branży IT. 50% ankietowanych stwierdziło, że rozpoczęło wdrażanie lub wdrożyło to rozwiązanie w swoim przedsiębiorstwie. 43% przyznało zaś, że poprawia ono innowacyjność. Nic dziwnego zatem, że wartość tego rynku rośnie. Według analiz Allied Market Research, w 2016 roku wynosiła ona 2,88 miliarda dolarów, a do 2023 roku ma sięgnąć 9,4 miliarda.

Realny wpływ rozwiązania na usprawnienie pracy bada doroczny raport „State of DevOps Report 2017” przygotowywany przez firmy Puppet i Dora. Z ostatniego opracowania wynika, że przedsiębiorstwa działające już według tej metodologii są znacznie skuteczniejsze w produkcji oprogramowania, od tych, które dopiero wdrażają tę metodologię. Opracowanie podaje, że ta pierwsza grupa organizacji wdraża nowy kod 46 razy częściej, a czas przestojów (MTTR) jest o 96 razy krótszy niż w innych projektach. Kluczowa jest także automatyzacja testów, zarządzania konfiguracją, czy wdrożeń – w przypadku firm, w których stosuje się DevOps, o 30%. maleje odsetek prac wykonywanych manualnie.

Źródło: Linux Polska