Rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenie OC auta Ubezpieczenie AC auta Ubezpieczenie mieszkania lub domu OC w życiu prywatnym Ubezpieczenie NNW dziecka i dorosłego Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie na życie Jak sprawdzić ubezpieczenie online

Ubezpieczenie OC auta

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla kierowcy. Jest to obowiązkowa polisa dla każdego właściciela auta. Pokrywa ona koszty szkód wypadków, które wydarzą się z twojej winy. Dotyczy zarówno zniszczenia mienia, jak i uszczerbku na zdrowiu czy życia osób poszkodowanych. OC musi być płacone za każde z posiadanych aut, jednak na rynku na pewno można znaleźć propozycje dla właścicieli wielu pojazdów.

Ubezpieczenie AC auta

W przeciwieństwie do OC jest ono opcjonalne. AC (Autocasco) chroni bezpośrednio właściciela pojazdu. Obejmuje szkody, zniszczenie lub utratę auta, pełne AC jest jednak dosyć kosztowne. Na rynku można też znaleźć polisy mini AC, które obejmują tylko niektóre wydarzenia, np. kradzież. Warto wyposażyć się w tego typu ubezpieczenie, jeżeli samochód jest ci niezbędny w pracy, na przykład jesteś prywatnym kierowcą lub muzykiem, który często musi się przemieszczać z całym sprzętem.

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Ta polisa ma za zadanie chronić twój dom lub mieszkanie i zgromadzony w nim majątek. Zazwyczaj jest ona wymagana w przypadku kredytu hipotecznego przez bank, jednak jest też przydatna w życiu codziennym. Sam możesz dostosować zakres polisy według swoich wymagań - zazwyczaj pełne ubezpieczenie obejmuje kradzież i rozbój, pożar, powódź i inne zjawiska żywiołowe. Przy wyborze tej polisy musisz zwrócić uwagę na to, jak chcesz rozliczać wartość zniszczeń w przypadku szkody. Wartość odtworzeniowa, czyli zadeklarowana przez ciebie podczas podpisywania umowy, jaka pozwoli odtworzyć utracony majątek. Natomiast wartość rzeczywista jest tańszym wariantem, jednak przy wypłacaniu ubezpieczenia Towarzystwo ubezpieczeniowe pomniejszy wypłacną kwotę o stopień zużycia technicznego utraconej rzeczy.

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym chroni przed konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom - na przykład od zalania mieszkania sąsiada. Przydaje się, kiedy ma się w domu psocące lub nieostrożne dzieci czy zwierzęta. Warto wyposażyć się w szczególny wariant tej polisy jeżeli wynajmuje się mieszkanie. Chroni ona wtedy od odpowiedzialności za szkody wyrządzone w najmowanym miejscu, nawet jeśli wynikają one z zaniechań - na przykład w wyniku złego użytkowania zmywarki zalała ona kuchnię.

Ubezpieczenie NNW dziecka i dorosłego

Ten skrót oznacza ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Może być wykupione zarówno dla dorosłego jak i dziecka. W zależności od polisy, ubezpieczenie to obejmuje zdarzenia takie, jak złamania, zwichnięcia, oparzenia, rany wymagające szycia czy też urazy. Jest to szczególnie przydatna opcja w przypadku najmłodszych. Ubezpieczenie szkolne (taka jest potoczna nazwa tego rodzaju polisy dla dziecka) działa nie tylko na terenie placówki, ale także poza nią i w okresie wolnym od zajęć. NNW dla dorosłych jest czasami niezbędne do odbycia praktyk (na przykład nauczycielskich), jednak najczęściej tego typu polisę wykupuje się dla własnych pociech. Możesz wykupić ubezpieczenie dziecka nnw online bez wychodzenia z domu.

Ubezpieczenie turystyczne

Jest to rodzaj polisy, którą powinno wykupić się przed wakacyjnym wyjazdem za granicę. Pokrywa ona koszty leczenia w obcym kraju oraz pomocy w przypadku wypadków. Tego typu ubezpieczenie jest niezbędne dla każdego członka rodziny, który wybiera się za granicę, ponieważ nieplanowane koszty leczenia mogą być bardzo wysokie. W skrajnych przypadkach tego typu ubezpieczenie pokryje koszty powrotu do Polski. Zakres ubezpieczenia możesz dobrać indywidualnie w zależności od potrzeb.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie to forma ochrony finansowej dla twoich bliskich. Polega ono na tym, że jeżeli osoba ubezpieczona umrze - towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci określoną kwotę beneficjentowi wskazanemu w ubezpieczeniu. Na rynku znajdziesz różne oferty tego typu. Warto ją wykupić, jeżeli masz dzieci lub jesteś osobą utrzymującą rodzinę.

Jak sprawdzić ubezpieczenie online

To najpopularniejsze ubezpieczenia - możesz znaleźć setki takich ofert. Najlepiej je porównać za pomocą porównywarek ubezpieczeniowych. Pamiętaj jednak, że każde ubezpieczenie online ma swoje własne warunki, z którymi musisz się zapoznać zanim je wykupisz. Jeśli interesują cię inne typy polis, na przykład jak sprawdzić ubezpieczenie zdrowotne online, zapewniające prywatną opiekę medyczną. Skorzystaj z wyszukiwarki ubezpieczeń na sprawdzonej stronie.