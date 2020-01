Rodzaje namiotów eventowych

fot. inventini.com

Czym charakteryzuje się namiot ekspresowy?

Jak łatwo się domyślić ogromną zaletą namiotu ekspresowego jest możliwość szybkiego i bezproblemowego montażu oraz demontażu. Namiot stelażowy to podstawowy rodzaj tego typu konstrukcji. Zapewnia trwałość, stabilność oraz estetykę. Doskonale sprawdza się jako swego rodzaju baner reklamowy dla firmy. Dużą zaletą namiotu stelażowego jest możliwość dopasowania go do indywidualnych potrzeb. Przemyślana konstrukcja pozwala m.in. na dopięcie do niego kilku ścian i stworzenie zamkniętej przestrzeni. Można także przyczepić do niego specjalne, ozdobne zasłonki na nogi. To sprawi, że cała konstrukcja będzie wyglądać jeszcze bardziej efektownie. Namiot ekspresowy pozwala stworzyć i zaaranżować przestrzeń wystawienniczą, jednocześnie stanowiąc doskonałą formę reklamy dla firmy.

Czym charakteryzuje się namiot stałociśnieniowy?

Namiot stałociśnieniowy wyróżnia się przede wszystkim nowoczesnym wyglądem. Opływowy kształt oraz łatwość rozkładania to jego największe zalety. Dużą zaletą tego typu konstrukcji jest jej wysoka odporność na działanie czynników zewnętrznych. To pozwala wykorzystać namiot o każdej porze roku i w zasadzie w każdych warunkach atmosferycznych. Bardzo ważna jest wysoka odporność tworzywa, z którego wykonany jest namiot, na działanie promieni UV. Ma to duże znaczenie reklamowe. Wybierając namiot stałociśnieniowy, mamy pewność, że reklama naniesiona na jego powierzchni nie wypłowieje i nie straci swojej atrakcyjności. Wszystko to dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii druku.

Czym charakteryzuje się namiot wentylatorowy?

Bardzo ciekawym typem namiotu reklamowego jest namiot wentylatorowy. Konstrukcja ma formę kopuły, która w zależności od potrzeb może być otwarta lub zamknięta. To pozwala dowolnie modyfikować wygląd namiotu oraz…wielkość jego powierzchni reklamowej. Dzięki swoim właściwościom namiot stanowi idealną ochronę przed upałem, ale również daje schronienie przed padającym deszczem.

Czym charakteryzuje się namiot typu gwiazda?

Namioty typu gwiazda robią prawdziwą furorę podczas wieczornych i nocnych eventów. Szczególnie w połączeniu z odpowiednim oświetleniem. Reflektory oraz listwy LED w środku tworzą niepowtarzalną atmosferę. Oświetlenie namiotu z zewnątrz zapewnia niesamowite efekty wizualne. Oczywiście nie można zapomnieć o praktycznych cechach namiotu typu gwiazda. Stanowi on idealną osłonę dla wszystkich gości bawiących się w trakcie imprezy plenerowej. Tego typu namioty bardzo często wykorzystywane są także do organizacji przyjęć o charakterze prywatnym.

Namioty reklamowe to idealne połączenie praktycznej ochrony z powierzchnią, na której można zamieścić reklamę firmy. Organizując event lub biorąc udział w targach, warto zadbać o namiot, w którym będzie możliwość zaprezentowania oferty firmy.