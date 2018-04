RODO. Sztuczna inteligencja szansą dla spóźnionych?

Jeszcze przed końcem minionego roku, do europejskich mediów przenikały wyniki różnych analiz, z których wynikało, że co najmniej połowa firm i organizacji, w tym także tych z Polski, nie jest przygotowana na zmiany. Do dzisiaj nie zmieniło się praktycznie nic.

Wielu nie zdąży na czas

Pozostał miesiąc do wejścia w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wraz z którym nadejdzie istotna zmiana w regulacjach dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji personalnych. Biorąc pod uwagę bilans przygotowań firm do przeorganizowania metod zarządzania personaliami, jedno jest pewne – wiele z nich nie zdąży na czas. Tym bardziej, że we wspomnianej wcześniej grupie 40% organizacji aktywnie dostosowujących środowisko pracy do wymagań RODO na tę chwilę w pełni przygotowanych do nowej regulacji jest jedynie 7%. 33% zaś przyznało, że dobrze radzi sobie z wdrażaniem zmian i jest przekonana, że zdąży przed ustanowionym na 25 maja deadline’m. Pozostałe 60% objęte jest dużym ryzykiem braku przystosowania swoich polityk zarządzania danymi osobowymi do tego czasu.

Automatyka ostatnią deską ratunku?

Inicjatorzy badania postanowili również rozpoznać główne bariery w sprawnym przeprowadzaniu procesów przygotowawczych do RODO. Największą z nich okazał się brak dobrze zaznajomionych z wytycznymi rozporządzenia oraz metodami wdrażania związanych z nimi zmian specjalistów – na problem ten zwróciło uwagę 43% ankietowanych. Drugie miejsce przypadło niewystarczającym budżetom – ten problem dotyczył 40% uczestników badania. Zdumiewający jest fakt, że dla 31% z nich nadrzędną przeszkodą okazał się brak zrozumienia wszystkich regulacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

W związku z trudną sytuacją większości przedsiębiorstw i mocno ograniczonym czasem, który pozostał do wejścia w życie RODO, firmy i organizacje ze zwiększonym zainteresowaniem spoglądać będą na rozwiązania zdolne do znacznego przyspieszenia działań przygotowawczych, dzięki automatyzującym je narzędziom. Takiego zdania jest także firm Ernst & Young, która na łamach swojego raportu EY Global Forensic Data Analytics Survey przekonuje, że niemal 40% europejskich firm zamierza wspomóc się implementacją rozwiązań RPA (Robotic Process Automation) oraz sztucznej inteligencji w walce z czasem pozostałym na przygotowanie do wszystkich wymogów nowej regulacji.

Problem nie tylko największych

Co ciekawe, problemy z wdrażaniem metod gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO nie dotyczą jedynie dużych przedsiębiorstw – warto przytoczyć wyniki badania firmy Mailjet, z którego wynika, że spośród 4.000 przebadanych startupów aż 91% gromadzi i przetwarza dane swoich klientów, podczas gdy aż 2/3 z nich przyznaje, że ich procedury nie są zgodne z treścią rozporządzenia.

Źródło: inPlus Media