Rekrutacja do programu akceleracyjnego Mazovian Startup

Podczas programu akceleracyjnego młodzi przedsiębiorcy wezmą udział w ścieżce warsztatowej, w której otrzymają wsparcie liderów biznesu i specjalistów oraz możliwość rozwoju modelu biznesowego swojego projektu. W finale uczestnicy zawalczą o nagrodę w wysokości 20 000 zł. Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 31 października.

Mazovian Startup to szansa dla społecznych projektów na uzyskanie kompleksowego wsparcia akceleracyjnego, dostęp do sieci inwestorów oraz rozwój kontaktów biznesowych. Do programu zaproszono międzynarodowe organizacje biznesowe oraz fundusze inwestycyjne. Partnerem strategicznym projektu jest ROHLIG SUUS Logistics i PwC. Wśród pozostałych partnerów znajdują się przedstawiciele takich firm jak: Citi Handlowy, Hogan Lovells, Value Tank, Most Fundation, DATA Ventures, KnowledgeHub, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii czy Startup Płock.

Do programu mogą zgłaszać się zarówno startupy w początkowej fazie rozwoju (mające dopiero pomysł na firmę), jak i te prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, jednak nie dłużej niż 3 lata. Co więcej, startupy powinny wpisywać się w co najmniej jeden obszar Inteligentnych Specjalizacji Województwa Mazowieckiego takich jak: bezpieczna żywność, wysoka jakość życia, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu. Więcej szczegółów dotyczących programu można znaleźć na tej stronie.

Program zakończy gala finałowa Mazovian Demo Day, podczas której finaliści zaprezentują swoje startupy przed komisją konkursową i zawalczą o nagrody pieniężne.

Źródło: Youth Business Poland