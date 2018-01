Reklama - prawda czy fałsz?

Nie oszukujmy się. Reklama to najważniejsze narzędzie marketingowe każdej firmy, która ma do zaproponowania jakąkolwiek usługę czy produkt. Zarazem my stajemy się najistotniejszym czynnikiem sukcesu, jaki dane przedsiębiorstwo może odnieść. Zatem warunkiem jest pozytywny odbiór reklamy, która zwiększy sprzedaż.

Stojąc na światłach możemy zauważyć wielkie billboardy, które od razy rzucają się w oko. Cała droga do pracy jest usłana kolorowymi plakatami, które informują o nowościach produktowych oraz geniuszu, jaki te produkty za sobą niosą. Im bardziej szokujący oraz kontrowersyjny przekaz, tym bardziej zapada w pamięć, a dzięki temu po jakimś czasie najczęściej dochodzi do zamierzonego zakupu.

Podstawą dobrej reklamy jest sposób na kameleona. Oznacza to, że tak dobrze wtapia się w otoczenie, że nie sprawia wrażenia natarczywości, a jednak zostaje w pamięci konsumenta. Producenci oraz firmy reklamowe bardzo starają się, by opakować produkt w jak najpiękniejsze opakowanie tak, aby wywarło na nas duże oraz jak najlepsze wrażenie. Ich starania zostają też w dużej części wynagrodzone.

Podstawą reklamy są emocje. Ta, która poruszy je u odbiorców, okazuje się najczęściej skuteczna. Wyobraźmy sobie, że postawiliśmy sobie za cel zrzucenie zbędnych kilogramów. W tym momencie nieświadomie dołączamy do potencjalnej grupy odbiorców produktów odchudzających. Nieważne, czy są to suplementy diety czy rajstopy wyszczuplające. Zauważając reklamę, która obiecuje nam osiągniecie celu, padamy ofiarą obietnic, przy których nie liczy się cena tylko skutki. I tu po raz pierwszy pada pytanie, czy produkt, w który tak wierzymy przyniesie nam obiecane efekty. Jedynym sposobem przekonania się o tym jest jego zakup. Musimy odczuć to na własnej skórze, czy obietnice zostały dotrzymane czy złamane. Większość marek zdaje sobie jednak z tego sprawę, że nie mogą pozwolić sobie na wpadki. Przez lata zdobywali nasze zaufanie i ryzyko wypuszczenia niepełnowartościowego produktu zagrażałoby wypracowaniu założonego zysku. Przynajmniej na dłuższą metę.

Kolor jak żaden inny element jest niezwykle istotny dla odpowiedniego przekazu reklamy. Dodaje energii, a także może studzić emocje. Okazuje się, że statystycznie aż 65 % konsumentów uważa go podświadomie jako najważniejszy czynnik odbioru. To właśnie dzięki barwom nawiązujemy osobistą relację z produktem. Nasze społeczeństwo wyróżnia się podatnością na najnowsze trendy. Zarzuceni przepychem ofert proponowanych nam na co dzień, nie jesteśmy w stanie nadążyć i ogarnąć wszystkich propozycji. Natłok informacji nie zawsze prowadzi do pozytywnego efektu. Czujemy się osaczeni i zdezorientowani. W takich właśnie sytuacjach reklama, która wywarła na nas największe wrażenie, podświadomie przekonuje nas do zakupu danego produktu, któremu udało się wyróżnić wśród całej marketingowej dżungli.

Fakt jest jednak taki, że do zakupu produktu i tak dojdzie. Jeść musimy, a i ubrać się trzeba. Na wakacje też chcielibyśmy pojechać. Jednak, która marka lub firma stanie się szczęśliwym wybrankiem, zależy w dużym stopniu właśnie od reklamy. No więc, skoro i tak musimy wydać pieniądze, to najlepiej jak najmniej. Nie chcąc rezygnować z jakości oraz prestiżu marki, jaką sobie upatrzyliśmy, warto zasięgnąć informacji o możliwych zniżkach i promocjach. Takie w przejrzystej formie możemy dostać już na stronie internetowej www.kod-rabatowy.pl. Została ona stworzona specjalnie z myślą o konsumentach, którzy lubią robić zakupy dobre, a za razem tanie.

Na pytanie, czy reklama kryje za sobą prawdę czy fałsz, musimy, niestety, przekonać się sami. Dla jednych jest kitem, dla innych hitem. Jednak, po co przepłacać skoro można oszczędzać.