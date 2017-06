Przyszłość ekonomii współdzielenia: kluczowe warunki rozwoju według Mastercard

W artykule przeglądowym pt. „The Sharing Economy: Understanding the Opportunities for Growth” (Ekonomia współdzielenia: zrozumieć szanse na rozwój) szczegółowo zbadano różne aspekty ekosystemu społeczno-gospodarczego, który umożliwia ludziom wspólne korzystanie z mieszkań i środków transportu, kupowanie lub sprzedawanie towarów i korzystanie z usług profesjonalnych na żądanie, a także wspólne udostępnianie lub wynajem towarów.

W opracowaniu wskazano trzy powiązane obszary, w których zmiany wpłyną na przyszłość ekonomii współdzielenia:

1. Lepsza dostępność dzięki technologii

Na rynku będą pojawiać się nowe metody dostępu do produktów i usług, co zapewni korzyści zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorstwom. Będzie to możliwe dzięki nowym technologiom, zwiększeniu popularności określonych rozwiązań i obniżeniu kosztów dostępu.

Wśród przykładów można tu wymienić technologię blockchain, internet rzeczy i sztuczną inteligencję. Wykorzystane w pełni pozwolą one zwiększać dostęp do zasobów, w miarę jak liczba połączonych i podłączonych do sieci osób i urządzeń będzie wzrastać.

2. Większe zaufanie dzięki przepisom

Zaufanie jest w dalszym ciągu newralgicznym czynnikiem umożliwiającym funkcjonowanie ekonomii współdzielenia i będzie naturalnie rosnąć wraz z rozwojem sektora, gdy ludzie zaczną swobodnie korzystać z szerokiej gamy produktów i usług dostępnych w ramach tego modelu.

Zdobycie prawdziwego zaufania będzie jednak możliwe tylko dzięki lepszym przepisom i doskonalszym technologiom. Nowe modele handlu dostępne dla społeczeństwa sprawiają, że w przepisach i biznesie konieczne jest przejście od postawy reaktywnej do proaktywnej. Pozwoli to lepiej chronić konsumentów, dostawców i platformy wymiany. W ten sposób powstanie społeczna sieć bezpieczeństwa, a regulatorzy będą mieć swój udział w zapewnianiu korzyści.

3. Lepsze doświadczenie użytkownika

Optymalizacja obsługi użytkowników jest kluczowa dla rozwoju i ekspansji ekonomii współdzielenia. To właśnie ona pozwoli liderom budować relacje z klientami, kontynuować rozwój i zapewnić zgodność własnej działalności z przepisami.

W tym celu platformy współdzielenia muszą wykorzystać społeczność (a dokładnie – opinie użytkowników), zadbać o płynny przebieg transakcji i przekazać kontrolę nad danymi osobowymi użytkownikowi. Jednocześnie – mimo postępu technologicznego – nie mogą zapominać o czynniku ludzkim.

Informacje o badaniu

Mastercard i inicjatywa Future Agenda przeprowadziły badanie, które rozpoczęło się w grudniu 2016 r. Obejmowało ono analizę istniejących już danych (tzw. desk research) dotyczących klientów i rynku, wykorzystanie istniejących opracowań organizacji Future Agenda, wywiady z ekspertami i warsztaty firmy Mastercard z udziałem najważniejszych interesariuszy.