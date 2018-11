Przyszłość druku przestrzennego

Technologia druku przestrzennego zyskuje na znaczeniu i jest coraz częściej wykorzystywana przez firmy MŚP. Wyniki badania „Future of Print” zrealizowanego wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstwami z tego sektora w Europie pokazują, że 44% zainwestowało w rozwiązania z tego obszaru, a 30% planuje zrobić to w ciągu najbliższych dwóch lat. 70% chce wykorzystać tą technologię do zmiany procesów produkcyjnych, 56% planuje dzięki niej obniżyć koszty związane z przechowywaniem i transportem. Natomiast 80% chce ją włączyć do procesu rozwoju produktów.

Medycyna i edukacja

Druk przestrzenny odgrywa również ogromną rolę w rozwoju medycyny oraz edukacji. Potwierdzają to wyniki wspomnianych badań. 66% przedstawicieli europejskich uczelni wyższych uważa, że w związku z coraz częstszym zastosowaniem technologii druku 3D w przemyśle i rozwoju produktu dostęp do niej ma ogromne znaczenie dla studentów kierunków z zakresu nauk ścisłych, technologii inżynierii i matematyki – STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Badania pokazują, że znaczenie tych rozwiązań jest dostrzegane przez profesjonalistów związanych z ochroną zdrowia. 46% przyznało, że bez inwestycji w technologię 3D nie będą w stanie w pełni spełnić oczekiwań pacjentów w ciągu najbliższych 5 lat. Możliwości oferowane przez druk 3D wpływają na lepszą diagnostykę i skuteczność leczenia. Nie bez znaczenia jest rola, którą odgrywa w tworzeniu protez i ortez. Ta technologia pozwala na znaczne przyśpieszenie procesu produkcji, obniżenie kosztów i idealnie dopasowane do potrzeb konkretnej osoby. Dzięki możliwości precyzyjnego odtworzenia organów, chirurdzy mają szansę przećwiczyć różne scenariusze, które mogą wydarzyć się podczas operacji. Innym ważnym zastosowaniem technologii 3D jest produkcja leków.

O badaniu

Badanie „Future of Print” zrealizowano na próbie 2 370 przedstawicieli kadry zarządzającej firmami z sektora MŚP, 787 zarządzających jednostkami ochrony zdrowia oraz 787 odpowiedzialnych za zarządzanie uczelniami wyższymi.

Źródło: Ricoh