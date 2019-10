Przygotuj fundusze swojej firmy na okres jesieni oraz zimy

Sezonowy spadek przychodów sam w sobie nie musi być dla przedsiębiorcy problemem. To naturalne, że w okresie jesieni i zimy wyraźnie maleje popyt na zorganizowane wczasy, rowery, kostiumy kąpielowe, meble ogrodowe, a także wiele innych produktów i usług. Firmy oferujące ich sprzedaż jak najbardziej mogą prowadzić dochodową działalność, ale faktem jest, że w czasie spowolnienia narażone są na większe ryzyko utraty płynności i wypadnięcia z rynku. Jeśli i ciebie dotyczy ten problem, możesz skupić się przede wszystkim na odpowiednim zabezpieczeniu funduszy przedsiębiorstwa. Jak to zrobić?

Zaplanuj firmowy budżet

By móc przygotować fundusze firmy na nadejście gorszego okresu, musisz przede wszystkim wiedzieć, czego właściwie się po nim spodziewać. Jeśli prowadzisz działalność co najmniej od roku czy dwóch sprawa jest prosta, bowiem możesz przyjrzeć się przychodom i kosztom z poprzedniego okresu zastoju. Niezależnie jednak, czy jesteś na początku biznesowej drogi, czy też masz firmę już od dłuższego czasu, przed nadchodzącym spadkiem sprzedaży dobrze zaplanuj firmowy budżet.

Dla poszczególnych miesięcy okresu spowolnienia oszacuj oczekiwane koszty i przychody. Na te ostatnie masz stosunkowo niewielki wpływ, ale w przypadku kosztów nie musisz być bezradny. Aby poprawić wyniki, wstrzymaj się z inwestycjami i zamień możliwie najwięcej kosztów stałych na zmienne.

Utwórz rezerwowe fundusze przedsiębiorstwa

Niższa sprzedaż czy zatory płatnicze nie muszą skutkować problemami z płynnością, ale pod warunkiem, że dysponujesz finansową poduszką bezpieczeństwa; jej wielkość musisz dopasować do skali i specyfiki prowadzonej działalności, czy też potencjalnego czasu trwania zastoju. Najlepiej, jeśli budowanie rezerwy finansowej rozpoczniesz w szczycie swojego sezonu sprzedażowego, regularnie odkładając część miesięcznych przychodów. W ten sposób unikniesz też dodatkowych kosztów, związanych z koniecznością posiłkowania się zewnętrznym finansowaniem, na przykład kredytem czy pożyczką.

W razie potrzeby skorzystaj z kredytu

Jeśli obawiasz się, że rezerwowe fundusze firmy mogą nie wystarczyć, możesz skorzystać z kredytu obrotowego lub limitu kredytowego. Ciekawym rozwiązaniem może okazać się zwłaszcza ten drugi: zapewnia stały dostęp do dodatkowych środków, a jednocześnie nie generuje kosztów w okresie nieużytkowania produktu. Co ważne, niezależnie po jaki kredyt będziesz chciał sięgnąć, ubiegaj się o niego zanim pojawią się problemy z płynnością. Pamiętaj bowiem, że przed ewentualnym udzieleniem finansowania, bank najpierw oceni twoją sytuację finansową i zdolność do regulowania zobowiązań. Jeśli zgłosisz się do niego będąc w kiepskiej kondycji ekonomicznej, musisz liczyć się z odrzuceniem wniosku lub uzyskaniem kwoty zbyt niskiej w stosunku do swoich potrzeb.

Wesprzyj fundusze firmy faktoringiem

Jeśli oferujesz sprzedaż z odroczoną płatnością i chcesz uniknąć problemów z płynnością w okresie spowolnienia, zainteresuj się usługami faktoringowymi. Istota klasycznego faktoringu polega na tym, że zamiast czekać kilka czy kilkanaście tygodni na zapłatę od kontrahenta, otrzymujesz należne środki natychmiast od firmy faktoringowej. Z takiego rozwiązania możesz korzystać sporadycznie, gdy tylko będziesz potrzebować zastrzyku gotówki, albo regularnie – traktując je jako stałe, stabilne źródło zewnętrznego finansowania.

Na stronie: https://faktoria.pl/artykuly/19,10867/d,blog,plynnosc-finansowa-przedsi-biorstwa-jak-ja-zwi-kszyc możesz przeanalizować, czym faktoring różni się od innych opcji finansowania i czy może sprawdzić się w twoim przypadku.

Co jeszcze możesz zrobić?

Gdy rozpocznie się już okres zastoju w twoim biznesie, połóż większy niż zazwyczaj nacisk na przyspieszenie wpływu należności od kontrahentów. Jeśli wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności, możesz zaoferować odbiorcom rabaty za natychmiastowe opłacanie faktur – każdy, który przystanie na taką propozycję dołoży cegiełkę do budowy twojej stabilności finansowej.

Pamiętaj, że dbanie o fundusze firmy to także wczesne reagowanie na nierzetelność płatniczą. Podejmuj więc stanowcze działania wobec tych, którzy spóźniają się z zapłatą. Telefoniczne czy mailowe przypomnienia o płatnościach nie wpłyną negatywnie na relacje biznesowe, a uzyskane dzięki nim przelewy mogą za to ułatwić finansowe funkcjonowanie.