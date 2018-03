Przestępcy znaleźli nowy sposób na atakowanie terminali płatniczych

Lubicie płacić kartą? Czasem nawet zakrywacie ręką klawiaturę, kiedy wpisujecie PIN? Według ekspertów, możecie sobie to darować. Jedna z amerykańskich firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem odkryła nowy typ wirusa, który umożliwia przechwycenie danych z karty kredytowej. W tym wypadku atak jest na tyle wyrafinowany, że rozprzestrzenia się poprzez fałszywy mail, informujący o konieczności zainstalowania aktualizacji programu LogMeln. Nieostrożny użytkownik, otwierając wiadomość, daje hakerom dostęp do terminali płatniczych LogMeln oraz wszystkich transakcji, jakie były na nim wykonywane.

Liczba ataków na urządzenia podłączone do sieci, takie jak terminale płatnicze, ciągle wzrasta. Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości będziemy mieli do czynienia z atakami na urządzenia peryferyjne, na Internet Rzeczy, a ataki na same komputery nie będą już dominować. Dla przestępców włamanie się do terminala płatniczego może być zdecydowanie bardziej opłacalne.

Możemy przypuszczać, że hasło "Polska bezgotówkowa" okaże się prawdziwe, gdy przestępca wyczyści nasze konta.