Przejrzysta e-administracja - pierwszy krok

Portal Widok.gov.pl to nie tylko statystyki, które pokazują zainteresowanie e-usługami w administracji publicznej, ale przede wszystkim narzędzie do badań i miejsce, które pokazuje realne potrzeby i oczekiwania obywatela. Statystyki zbierane przez stronę widok.gov.pl pozwolą na efektywne wyznaczanie kierunków rozwoju cyfrowej administracji. To jednocześnie jeden z elementów wdrażania w praktyce idei GOV.TECH, którą minister Anna Streżyńska zaprezentowała podczas czerwcowego spotkania Impact’17. Działania, które do tej pory podjęliśmy, jasno pokazały bowiem, jak ważna jest perspektywa użytkownika w planowaniu rozwoju nowych usług i podczas wyznaczania nowych celów działania.

Widok.gov.pl adresowany jest do każdego, kto interesuje się tym, co dzieje się na stronach administracji lub potrzebuje informacji o aktualnych trendach na portalach rządowych. Platforma została przygotowana z myślą o wszystkich – obywatelach, przedsiębiorcach, dziennikarzach, studentach czy naukowcach.

Widok.gov.pl jest również nową platformą komunikacji – otwiera niedostępne wcześniej dane publiczne. Ułatwia wyszukiwanie informacji związanych z usługami cyfrowymi i podpowiada jak je wykorzystać na własny użytek, w dowolny sposób.

Koncepcja portalu powstała na bazie doświadczeń z innych krajów, ale najważniejszym założeniem jest dostosowanie platformy do potrzeb i sugestii polskich użytkowników. Zachęcamy więc do obserwowania serwisu i zgłaszania własnych uwag. Wszystkie sugestie analizujemy i na ich podstawie podejmujemy decyzje co do dalszego rozwoju poszczególnych usług.

Strona jest pilotażem projektu Zintegrowanej Platformy Analitycznej – rozwiązania, które w kolejnych etapach przyniesie szereg korzyści dla obywateli i przedsiębiorców, przez wykorzystanie danych do optymalizacji działań administracji publicznej w ważnych obszarach potrzeb społecznych i gospodarczych.

Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Ministra Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju, Instytutu Łączności, Centralnego Ośrodka Informatyki oraz kluczowych dostawców e-usług. Projekt został zrealizowany w czasie maj-lipiec (2,5 miesiąca) w trybie wykorzystywania zrealizowanych wcześniej projektów rozwojowych i analitycznych. Koszty to ok. 170 tys. PLN (z dotacji ministra dla Instytutu Łączności).