Protokół WPA2 nie jest bezpieczny. Jak zadbać o bezpieczeństwo WiFi?

Podatność odkryli belgijscy badacze zajmujący się cyberbezpieczeństwem na uniwersytecie w Leuven pod kierunkiem Mathy’ego Vanhoefa i poinformowali o niej w ubiegłym tygodniu. KRACK łamie protokół WPA2 poprzez wymuszenie ponownego użycia nonce w algorytmach szyfrowania używanych przez WiFi. W kryptografii nonce jest dowolną liczbą, którą można użyć tylko raz. Często jest to losowa lub pseudolosowa liczba generowana w publicznym kluczu protokołu uwierzytelniania. Jak się okazuje, losowe liczby wykorzystywane w WPA2 nie są całkowicie przypadkowe, co pozwala na złamanie protokołu.

Jeśli operacja przestępcy zakończy się sukcesem, zdobędzie on dostęp do danych ofiary oraz do niezabezpieczonych urządzeń mających dostęp do tej samej sieci WiFi.

Jak zła jest to wiadomość?

Najważniejsza rzeczą, jaką mogą zrobić użytkownicy WiFi to… zachowanie spokoju. Eksperci z firmy Fortinet wskazują, że przy stosowaniu odpowiednich kroków dane powinny być bezpieczne do czasu załatania luk i zaktualizowania oprogramowania urządzeń.

Po pierwsze cyberprzestępca musi znajdować się odpowiednio blisko atakowanych urządzeń, aby przechwycić ruch między urządzeniami końcowymi a punktami dostępu. - Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z publicznego WiFi. Oczywiście nie jest to nowe zalecenie. Specjaliści mówią o tym od lat – przypomina Robert Dąbrowski, szef zespołu inżynierów Fortinet.

Ponadto atak ma niewielki wpływ na bezpieczeństwo informacji przesyłanych przez połączenie z użyciem dodatkowego szyfrowania jak SSL. Za każdym razem, kiedy użytkownik nawiązuje połączenie z witryną HTTPS, przeglądarka tworzy osobną warstwę szyfrowania, która zapewnia bezpieczeństwo podczas korzystania z bankowości online czy robienia zakupów. W związku z tym należy zwracać uwagę na ikonę kłódki w pasku adresu przeglądarki, zwłaszcza podczas przeprowadzania transakcji online przez połączenie WiFi.

Dane będą chronione także w przypadku korzystania z VPN, nawet jeśli połączenie WPA2 zostało naruszone.