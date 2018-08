Proste hasło do Wi-Fi? Możesz nieświadomie rozsyłać sprośne materiały!

Niedawno Jerzy K. z Katowic otrzymał wezwanie na komisariat celem złożenia wyjaśnień w sprawie fałszywych aukcji na portalu sprzedażowym. Dopiero na miejscu dowiedział się, że ktoś wykorzystał jego niezabezpieczoną sieć Wi-Fi do nielegalnej działalności. Jak osoba włamała się do sieci? Pomogło jej bardzo proste hasło do routera.

Przestępcy wykorzystują luki w zabezpieczeniach sieci, aby rozpowszechniać też nielegalnie pliki chronione prawami autorskimi lub pornografię. Agata Gruszka, radca prawny firmy DAGMA, informuje, że za uzyskiwanie bez uprawnienia dostępu do informacji poprzez m.in. podłączenie się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamanie albo omijanie jej zabezpieczenia, grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do systemu informatycznego. Przykład mieszkańca Katowic pokazuje jednak, że dla uzyskania korzyści finansowych, włamywacze są gotowi ryzykować.

Osoby polujące na bezbronne sieci WLAN (Wireless Local Area Network) to wardriverzy. Do skorzystania z okazji wystarczy im laptop ze standardowym modułem umożliwiającym podłączenie do Wi-Fi. Aby przechwycić sygnał, nie potrzeba też specjalistycznej wiedzy. Istnieją darmowe programy, które pomagają włamać się do niezabezpieczonej lub słabo chronionej sieci. Co gorsza, nawet najnowocześniejsze bariery sieci Wi-Fi posiadają luki.

Co możemy zrobić, żeby nie ułatwiać działania przestępcom? Kamil Sadkowski, analityk zagrożeń ESET podaje przykład badań profilaktycznych na które chodzimy, bo chcemy mieć pewność, że ewentualne choroby zostaną wykryte na czas. Tak samo powinniśmy postępować z komputerami podłączonymi do internetu. Dostęp do naszej sieci zabezpieczajmy odpowiednim hasłem oraz aplikacjami, które zdiagnozują napotkane problemy. Warto wybrać program wyposażony w monitoring domowej sieci. Taki monitoring sprawdza, czy router i urządzenia w naszej sieci są podatne na ataki, m.in. czy dostęp do routera jest zabezpieczony odpowiednio silnym hasłem oraz czy ma aktualne oprogramowanie. Dodatkowo szuka wszelkich luk i podaje wskazówki, jak rozwiązać wykryte problemy.

Źródło: DAGMA