Programy dostosowane do nastroju użytkownika

Netflix Recomoji to nowy sposób na odkrywanie treści dostępnych na platformie, który nie wpływa na system rekomendacji samego serwisu. Algorytm został stworzony po to, aby odczytywać upodobania swoich użytkowników i jest przypisany bezpośrednio do poszczególnych kont. Bazuje on na informacjach podanych w konwersacji Messenger – dzięki emoji odczytuje samopoczucie użytkownika w danej chwili. Oznacza to, że rekomendacje przedstawione użytkownikowi ze świetnym humorem będą różnić się od tych, które zobaczy osoba w nieco mniej radosnym nastroju.

Użytkownik może także w prosty sposób udostępniać otrzymane propozycje. Jeśli rekomendacja przypadnie mu do gustu, wystarczy, że wybierze w konwersacji opcję „Dodaj do ulubionych”. W oknach rozmów pojawi się dodatkowe rozszerzenie, które umożliwi łatwe dzielenie się ulubionymi tytułami ze znajomymi.

Akcja potrwa do połowy października i jest dostępna dla wszystkich fanów serwisu w Polsce. Propozycje przedstawiane za pośrednictwem aplikacji Messenger nie są połączone z subskrypcją Netflix. Dzięki temu każdy może sprawdzić jak działają rekomendacje bazujące na samopoczuciu.

Źródło: Netflix