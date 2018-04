Programiści na start! Kolejna edycja Biegu IT już 19 maja

Bieg IT to doskonała okazja do nawiązania nowych znajomości z osobami pracującymi w branży oraz innymi pasjonatami biegania. Nie bez znaczenia jest też możliwość rywalizacji drużynowej – firmy, które na co dzień konkurują na rynku, wreszcie mogą zmierzyć się w nieco innej dziedzinie. A wszystko to w atmosferze dobrej zabawy, jak mówi Łukasz Krzemiński, Service Delivery Manager w IT Kontrakt, uczestnik Biegu IT z 2017 r.

Jednak Bieg IT to nie tylko sportowe wyzwanie na dystansie 10 km wśród historycznych fortyfikacji. Jedną z dodatkowych atrakcji jest możliwość odreagowania frustracji, jaka często spotyka nas podczas pracy z nie najlepszej jakości sprzętem informatycznym, czyli wzięcie udziału w tzw. “Rzucie PC-tem”.

Podczas tej edycji wydarzenia szczególnie dużo uwagi poświęcono organizacji atrakcjidla najmłodszych. Oprócz znanego z poprzednich edycji “Biegu Bajtka” w dwóch kategoriach wiekowych i zabaw typowych dla piknikowego charakteru wydarzenia, na dzieci będzie czekać strefa bezpośrednio związana z profesją ich rodziców. W tzw. “Strefie Robota” odbędą się warsztaty z robotyki dla dzieci już od 4. roku życia. W trakcie zajęć każdy maluch będzie mógł zbudować swojego pierwszego robota, a dzięki specjalnemu programowi sprawić, że „ożyje”. Dodatkowo przewidziano strefę zwaną “Robostoiskiem”, gdzie mali konstruktorzy będę mogli za pomocą tabletu przeprowadzić robota przez specjalnie stworzony labirynt.

Organizatorzy zapraszają do zerwania ze stereotypem statycznego programisty. 19 maja o godz. 11.00 w Forcie Bema dołącz do tych, którzy są efektywni w pracy i aktywni po pracy. Chętni mogą zgłaszać się indywidualnie lub w ramach drużyn firmowych, liczących nie mniej niż 4 zawodników. Osoby, które zarejestrują się do 30 kwietnia mogą liczyć na tańszy pakiet startowy, w skład którego wchodzą: torba bawełniana z oryginalną koszulką. Na mecie na wszystkich uczestników biegu będzie czekał zdrowy, owocowy poczęstunek i pamiątkowy medal. Tym, dla których najważniejsza jest rywalizacja przypominamy zwycięskie czasy z zeszłorocznej edycji biegu w Parku Kultury “Powsin”: najlepszy zawodnik osiągnął wynik 38:02 minut, a najlepsza zawodniczka – 39:42.

Dodatkowe informacje oraz zapisy na bieg dostępne są na stronie internetowej wydarzenia.

Źródło:IT Kontrakt,Stowarzyszenie Pro-Run