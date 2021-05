Profilaktyka przeciwzakrzepowa - jak przeciwdziałać zakrzepicy?

Co to jest zakrzepica i skąd się bierze?

Zakrzepica jest chorobą bardzo zdradliwą, a nieleczona w porę może nawet zagrozić życiu. Choroba najczęściej zajmuje żyły podudzia, czasem uda lub miednicy. Samo zawiązanie się zakrzepu nie jest niebezpieczne, natomiast zagrożeniem staje się jego oderwanie od ścianek żyły i wędrówka układem krwionośnym. Zator tętnicy płucnej wywoła śmierć w ciągu kilku sekund.

Organizm może różnie zareagować na powstanie zakrzepu. Może się zdarzyć, że zakrzep zostanie przez niego wchłonięty, ale wówczas mogą zostać uszkodzone znajdujące się w jego obrębie zastawki żylne oraz wewnętrzne ścianki żył, a to uszkodzenie prowadzi do powstania kolejnego zakrzepu. W trakcie wchłaniania zakrzepu powstają zakrzepliny - mogą się one zawiązywać na nowo po miesiącach i latach od pierwszego zakrzepu. Jeżeli organizm nie jest w stanie wchłonąć skrzepliny, rozrasta się ona do takiego rozmiaru, że zatyka żyłę i ją czopuje. Najczęściej do zaczopowania żyły dochodzi w części podudzia, ale powoduje ono powstawanie nowych zakrzepów i rozprzestrzenianie się ich również w żyle kolanowej czy udowej. Skrzepliny będą blokować kolejne zastawki uniemożliwiając prawidłowe krążenie krwi.

Leczenie zakrzepicy

Leczenie zakrzepicy polega na stosowaniu środków farmakologicznych pod ścisłym nadzorem lekarza. Preparaty, które przynoszą widoczne rezultaty to heparyny drobnocząsteczkowe, bądź heparyny niefrakcjonowane – podaje się je podskórnie lub dożylnie. Do preparatów doustnych można zaliczyć antagonistów witaminy K. Popularnym lekiem, który stosuje się w ramach profilaktyki przeciwzakrzepowej jest Aspirin cardio. Zawiera on kwas acetylosalicylowy, który długotrwale hamuje zlepianie płytek krwi. Warto sprawdzić dostępność Aspirin cardio w aptece online, gdyż można go tam zakupić w znacznie korzystniejszej cenie. Doustne leki przeciwkrzepliwe szczególnie powinny stosować profilaktycznie osoby, które przechodziły zabieg operacyjny, głównie ortopedyczny, doznały urazu kończyn, czy też są długotrwale unieruchomione.

Profilaktyka przeciwzakrzepowa

Profilaktyka przeciwzakrzepowa koncentruje się na dwóch aspektach - ruchu i właściwego bezruchu, czyli:

siedząc nie powinno się krzyżować nóg, czyli najlepiej zrezygnować z tego atrybutu kobiecości

podczas pracy przy komputerze należy regularnie wstawać i przechadzać się,

w trakcie długiej podróży starać się zdjąć buty, wstawać, ruszać nogami, a nawet zadbać o uciskowe podkolanówki,

pić co najmniej dwa litry płynu dziennie, najlepiej gdy jest to woda,

dbać o optymalną wagę ciała,

spacerować, gimnastykować się, jeździć na rowerze, biegać,

stosować właściwie dobrane leki, zawsze po konsultacji z lekarzem.